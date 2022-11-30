Пожар на резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области локализован

Спасатели продолжают бороться с серьезным пожаром, охватившим резервуар с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области. Возгорание локализовано, заявил 30 ноября губернатор Александр Богомаз.



ТАСС пишет, что площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м. Агентство уточняет, что всего на территории комбината «Слава» находятся четыре резервуара с нефтепродуктами. На месте работают около сотни спасателей и два пожарных поезда.



Тем временем в местных пабликах появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент начала пожара.

