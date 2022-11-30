    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, вос

    779мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.07eur63.39
    СРОЧНО

    В Петербурге открыли движение по Биржевому

    Пожар на резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области локализован

    5411
    4 комментария

    Спасатели продолжают бороться с серьезным пожаром, охватившим резервуар с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области. Возгорание локализовано, заявил 30 ноября губернатор Александр Богомаз.

    ТАСС пишет, что площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м. Агентство уточняет, что всего на территории комбината «Слава» находятся четыре резервуара с нефтепродуктами. На месте работают около сотни спасателей и два пожарных поезда.

    Тем временем в местных пабликах появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент начала пожара.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close