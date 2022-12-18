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    Кинологи назвали самые популярные в России породы собак, корги уверенно протаптывают тропинку в лидеры

    1999
    1 комментарий

    За три года порода вельш-корги — любимые собаки британской королевы Елизаветы II — с десятого места по популярности в России добралась до третьего. Но пока что все еще лидируют «карманные» шпицы и чихуахуа.

    Список предоставила Российская кинологическая федерация РИА Новости 18 декабря, правда уточнения о том, как именно он формируется, не приведено. Немецкий шпиц возглавляет рейтинг федерации уже семь лет подряд, конкуренцию ему составляет чихуа. При этом третий часто встречающийся на улицах вид маленьких собак — йоркширский терьер — смещен на пятое место с третьего, откуда его потеснили корги и собачья «классика» — немецкие овчарки.

    На шестом месте лабрадор-ретривер, за ним идут среднеазиатская овчарка, джек-рассел, французский бульдог и пудель. Последний ворвался в топ-10 только в прошлом году, а хаски вылетели из него два года назад.

    Редакция воскресным составом предсказывает: вскоре в списке появятся бигли.

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    Джастис18 Дек 2022 в 11:57
    А в рейтинге интеллекта вельш - корги занимают 11 - е место, а немецкая овчарка - 3 - е. Первое место пишут, что у колли, но лично я думаю, у сен - бернара.
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