Кинологи назвали самые популярные в России породы собак, корги уверенно протаптывают тропинку в лидеры

За три года порода вельш-корги — любимые собаки британской королевы Елизаветы II — с десятого места по популярности в России добралась до третьего. Но пока что все еще лидируют «карманные» шпицы и чихуахуа.



Список предоставила Российская кинологическая федерация РИА Новости 18 декабря, правда уточнения о том, как именно он формируется, не приведено. Немецкий шпиц возглавляет рейтинг федерации уже семь лет подряд, конкуренцию ему составляет чихуа. При этом третий часто встречающийся на улицах вид маленьких собак — йоркширский терьер — смещен на пятое место с третьего, откуда его потеснили корги и собачья «классика» — немецкие овчарки.