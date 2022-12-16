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    Спасите — насилуют, помогите — врут. Как в Кудрово полицейский второй раз садится за спасение девиц от египтянина

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    9 комментариев

    Начинается второй тайм противостояния Следственного комитета Ленобласти и полиции Петербурга. В первом прокуратура встала на сторону ГУ МВД. Все началось с сумбурного звонка в дежурку, мол, насилуют девушек. А сегодня на место задержанного ставят сразу двоих полицейских. Вам смешно, а ресурсы накаляются.

    Следственный комитет Всеволожского района Ленобласти 16 декабря возбудил уголовное дело в отношении двух сержантов полиции и вменил им превышение полномочий. По данным «Фонтанки», по мнению СК, они перестарались с задержанием гражданина Египта, которого вязали в Кудрово после обращения девушки в дежурную часть. Но случилось все не вчера.

    8 октября девушка заявила, что ее с подругой пытался изнасиловать сосед. Сами они пришли из клуба, сосед-египтянин — спец по кальянам, и он одну из них заносил в свою квартиру на руках, другую — лапал. Вот такие безобразия после вечеринки.

    Наряд подогнали, разговор с арабом не заладился, немного успокоили его газом. А уже в Следственном комитете Всеволожска красавицы вспомнили, что это полицейские их науськали на кальянщика и ничего такого не было. Следователь заподозрила сотрудников в фальсификации, один из сержантов вспылил, вынес постановление в коридор, где начались препирания с той же следователем. И постовой сжал ей руку. «Фонтанка» это к тому все излагает, что сержанта Диму закрыли за применение насилия в отношении представителя власти. По статье 318 УК — в прямом смысле — в камеру. Но на следующий день привстал со своего кресла даже прокурор Ленобласти. Сержанта «открыли», а уголовное дело признали вредным.

    Но все это было еще в октябре.

    Судя по всему, руководство Следственного комитета Ленобласти не смогло смириться с ничьей. И родилось, как мы уже сказали, новое дело. А заодно сразу на двоих сотрудников. Пока оба на службе.

    Если вам интересно послушать аудиозапись того первого звонка в дежурную часть, с которого и началась заваруха, то заходите на материал 47news «Какая боль: Следственный комитет — полиция 2:0».

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    Комментарии 9

    Семён Воля16 Дек 2022 в 20:07
    Что-то совершенно невразумительное...
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