Спасите — насилуют, помогите — врут. Как в Кудрово полицейский второй раз садится за спасение девиц от египтянина

Начинается второй тайм противостояния Следственного комитета Ленобласти и полиции Петербурга. В первом прокуратура встала на сторону ГУ МВД. Все началось с сумбурного звонка в дежурку, мол, насилуют девушек. А сегодня на место задержанного ставят сразу двоих полицейских. Вам смешно, а ресурсы накаляются.

Следственный комитет Всеволожского района Ленобласти 16 декабря возбудил уголовное дело в отношении двух сержантов полиции и вменил им превышение полномочий. По данным «Фонтанки», по мнению СК, они перестарались с задержанием гражданина Египта, которого вязали в Кудрово после обращения девушки в дежурную часть. Но случилось все не вчера.



8 октября девушка заявила, что ее с подругой пытался изнасиловать сосед. Сами они пришли из клуба, сосед-египтянин — спец по кальянам, и он одну из них заносил в свою квартиру на руках, другую — лапал. Вот такие безобразия после вечеринки.

Наряд подогнали, разговор с арабом не заладился, немного успокоили его газом. А уже в Следственном комитете Всеволожска красавицы вспомнили, что это полицейские их науськали на кальянщика и ничего такого не было. Следователь заподозрила сотрудников в фальсификации, один из сержантов вспылил, вынес постановление в коридор, где начались препирания с той же следователем. И постовой сжал ей руку. «Фонтанка» это к тому все излагает, что сержанта Диму закрыли за применение насилия в отношении представителя власти. По статье 318 УК — в прямом смысле — в камеру. Но на следующий день привстал со своего кресла даже прокурор Ленобласти. Сержанта «открыли», а уголовное дело признали вредным.

