При чём тут телевизор. В Минздраве объяснили, почему опасно переносить грипп на ногах

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов предупредил об опасности переноса гриппа на ногах. Это может привести к серьёзным последствиям для здоровья, отметил он в разговоре с журналистами 13 декабря.



Поскольку во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой, в первую очередь это касается сердца, пояснил Чуланов. В случае если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце работать на износ, а если к этому добавить ещё и возможные стрессы на работе, то не исключены самые серьёзные последствия — аритмия, кардиомиопатия, воспаление сердечной мышцы — миокардит, предостерёг специалист.

