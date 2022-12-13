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    При чём тут телевизор. В Минздраве объяснили, почему опасно переносить грипп на ногах

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    Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов предупредил об опасности переноса гриппа на ногах. Это может привести к серьёзным последствиям для здоровья, отметил он в разговоре с журналистами 13 декабря.

    Поскольку во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой, в первую очередь это касается сердца, пояснил Чуланов. В случае если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце работать на износ, а если к этому добавить ещё и возможные стрессы на работе, то не исключены самые серьёзные последствия — аритмия, кардиомиопатия, воспаление сердечной мышцы — миокардит, предостерёг специалист.

    Также, по его словам, самый распространённый результат перенесённой на ногах вирусной инфекции — это развитие бактериальной инфекции. Вирусы ослабляют организм, и иммунитет уже не в состоянии контролировать даже условно патогенные бактерии, которые живут на слизистых. Вследствие этого последние начинают бесконтрольно размножаться и вызывать серьёзные болезни, подчеркнул Чуланов.

    В идеале первые три дня после начала заболевания человек должен провести в постели, комнату необходимо хорошо проветривать, обязательна высокая влажность воздуха. При этом пациент нуждается в обильном тёплом питье и исключительно лёгкой жидкой пище. Противопоказаны физические и умственные нагрузки — к ним, в частности, может относиться и длительный просмотр телевизора, а также использование гаджетов. От алкоголя необходимо отказаться совсем. В таких условиях в подавляющем большинстве случаев болезнь начнёт отступать уже на четвёртый день, отметил специалист Минздрава.

    Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вырос на 35,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. «Свиной грипп» был выявлен в 82 субъектах РФ.

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