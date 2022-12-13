«Свиной грипп» бодро шагает по России. Его нашли уже в 82 субъектах

«Свиной грипп» выявили в 82 субъектах России. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



«Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский», — говорится в релизе на сайте ведомства.

Доля вирусов гриппа увеличивается и на данный момент составляет 52,5%. Среди штаммов преобладающий — А(H1N1)-2009, иначе говоря «свиной грипп». Кроме того, специалисты фиксируют штамм гриппа A(H3N2) и B.

Самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом замечены в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии, Астраханской области, Чукотском автономном округе, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, Бурятии, Костромской и Вологодской областях.