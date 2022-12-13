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    «Свиной грипп» бодро шагает по России. Его нашли уже в 82 субъектах

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    «Свиной грипп» выявили в 82 субъектах России. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский», — говорится в релизе на сайте ведомства.

    Доля вирусов гриппа увеличивается и на данный момент составляет 52,5%. Среди штаммов преобладающий — А(H1N1)-2009, иначе говоря «свиной грипп». Кроме того, специалисты фиксируют штамм гриппа A(H3N2) и B.

    Самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом замечены в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии, Астраханской области, Чукотском автономном округе, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, Бурятии, Костромской и Вологодской областях.

    Не даёт о себе забыть и коронавирус. На 49 неделе ткущего года — с 5 по 11 декабря — в стране зарегистрировали на 11% больше случаев заболевания COVID-19, чем на предыдущей, а именно — 48 тысяч. Рост инфицирования фиксируют в 52-х регионах, в том числе в Москве и Петербурге.

    Много людей заболели гриппом в Кремле. Об этом накануне рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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