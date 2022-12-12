В Кремле много людей заболели гриппом, рассказал Песков

В Кремле много сотрудников сейчас болеют гриппом. Об этом 12 декабря рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает 12 декабря ТАСС.

«Болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет», — сообщил Песков.

По словам представителя Кремля, по стране гуляет грипп не в первый раз, россияне много-много лет с ним живут. «Все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс», — добавил он.

Ранее «Фонтанке» в Институте гриппа рассказали, ждет ли нас тридемия — грипп, ОРВИ и коронавирус в одном флаконе.