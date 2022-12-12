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    В Кремле много людей заболели гриппом, рассказал Песков

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    11 комментариев

    В Кремле много сотрудников сейчас болеют гриппом. Об этом 12 декабря рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает 12 декабря ТАСС.

    «Болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет», — сообщил Песков.

    По словам представителя Кремля, по стране гуляет грипп не в первый раз, россияне много-много лет с ним живут. «Все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс», — добавил он.

    Ранее «Фонтанке» в Институте гриппа рассказали, ждет ли нас тридемия — грипп, ОРВИ и коронавирус в одном флаконе.

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    Комментарии 11

    27482170812 Дек 2022 в 16:08
    у них же там мать Тереза Голикова, а ее вылечивающий даже беременность арбидол не помогает что ли?
    +1−0
    dimas06212 Дек 2022 в 15:29
    Хоть это знает, что многие в кремле не на работе (сказали, что грипп у них)
    +0−0
    OttoVonNasmorck12 Дек 2022 в 15:26
    Арбидол с хреном на завтрак, обед и ужин. Через месяц как рукой снимет.
    +4−0
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