В Институте гриппа рассказали, ждет ли нас тридемия — грипп, ОРВИ и коронавирус в одном флаконе

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Наш иммунитет подзабыл, что такое грипп и ОРВИ. А потому заболеваемость, вызванная респираторными инфекциями, растет. Почему в Россию в этом году эпидемия пришла раньше обычного, какой грипп поражает сейчас россиян и почему «свиной» грипп вовсе не свиной, читателям «Фонтанки» объяснил Дмитрий Лиознов, директор Института гриппа им. Смородинцева.



— Дмитрий Анатольевич, в России сложилось особое отношение к «свиному гриппу» — А(H1N1). Его опасаются не намного меньше коронавируса. Есть надежда, что к нам придет не он, а другой грипп А (H3N2), как это произошло в других странах?



— Если посмотреть за пределы нашей страны, то и в Северной Америке, и в Европе заболеваемость вызывает преимущественно вирус А (H3N2). Причем масштабы этой заболеваемости в ряде стран достигли уровня эпидемии. У нас же преобладают вирусы гриппа А(H1N1)pdm09-подобные, которые многие, в том числе журналисты, ошибочно называют «свиным гриппом». Никакой он не свиной, и не стоит пугать им людей.



Этот возбудитель гриппа известен нам с 2009 года, когда вызвал пандемию. Но с тех пор он ежегодно приходит к нам в осенне-зимний период и вызывает сезонный подъем заболеваемости гриппозной инфекцией. И он вполне себе человеческий — обычный вирус, который вызывает у нас грипп наряду с другими штаммами.

— Но его все равно до сих пор называют пандемическим — официальное название А(H1N1)pdm09.

— Это только его название, он уже более 10 лет циркулирует, вызывая сезонные подъемы заболеваемости.

— Почему в России распространяется больше А(H1N1), когда в Северном полушарии заражаются гриппом А (H3N2)?



— Могу предположить, что мы реже стали путешествовать в страны Европы и Северной Америки. И второе: несмотря на то, что в Южном полушарии заболеваемость (по ней обычно ориентируется Северное полушарие и строит прогнозы. — Прим. ред.) вызывал вирус А (H3N2), который и пришел в Европу и Северную Америку, в ряде стран Азии во время подъема летней заболеваемости превалировал как раз А(H1N1). И возможно, более тесные контакты россиян именно с этими странами привели к тому, что у нас преимущество оказалось за этим вирусом.



— Контакты с другими странами были ограниченными и во время пандемии коронавируса. Но мы видели, как распространение его новых штаммов через 1–2 месяца начиналось и у нас, вслед за Европой.

— Никто и не говорит, что у нас нет вирусов гриппа, которые распространяются в Европе. Они есть, и вирус А (H3N2), и вирус гриппа В. Но основной возбудитель гриппа сейчас — вирус А(H1N1).

— Обычно в декабре выявлялись единичные вирусы гриппа на территории России. А сейчас речь, вероятно, о более серьезном уровне заболеваемости.



— Не совсем так. Единичные случаи гриппа могли выявляться даже ранней осенью. Но подъем заболеваемости гриппозной инфекцией регистрировался ноябре — декабре, с высоким уровнем ближе к Новому году. А после новогодних каникул обычно начиналась эпидемия. В этом году эпидемический процесс немного отличается от тех, что мы наблюдали последние годы.

Следует отметить, что в прошлом году фактически регистрация случаев гриппа и даже вспышек началась в конце лета.

— Почему?

— Ранний приход вирусов в популяцию и рост заболеваемости закономерны. Причина в том, что в течение двух лет мы практически не болели гриппом и ОРВИ. Наш иммунитет успел «забыть» эти инфекции, естественная защита от них ослабла. С одной стороны, мы приобрели иммунитет к коронавирусу, с другой — мы стали уязвимы перед, казалось бы, обычными ОРВИ — гриппом и другими.



Именно поэтому мы видим такую высокую заболеваемость за рубежом, там даже новый термин для эпидемии появился — тридемия: ковид+грипп+РСВ (респираторно-синцитиальный вирус).



Не исключено, что вирусы гриппа и SARS-CoV-2 установят «баланс сил». Нам нужно время, чтобы понять, к чему всё это в итоге приведёт, учитывая, что коронавирус продолжает изменяться.

— За время пандемии коронавируса люди уже привыкли делать ПЦР-тесты на коронавирус самостоятельно. И сейчас, когда появляются признаки ОРВИ, либо обращаются в поликлинику и тестирование им назначают там, либо сами сдают мазки. Но проводить исследование на грипп никому и в голову не приходит.

— Куда идут люди без направления врача, это их личное дело. Но если человек попадает в стационар с симптомами ОРВИ, там лабораторная диагностика проводится с целью выявить возбудитель респираторной инфекции — в том числе и грипп.



— В прошлом году грипп как пришел, так и ушел, когда появился новый на тот момент штамм коронавируса — «омикрон». Не случится ли то же самое в этом году, «цербера», например, говорят, еще мало у нас?

— В прошлом году грипп не просто пришел, а в целом по России был зарегистрирован, хоть и небольшой, эпидемический подъем. Но на фоне быстро распространяющегося «омикрона» он быстро закончился. Гадать, произойдет ли так снова, бессмысленно. Тем более что в тех странах, где есть «цербер», и в тех, где его нет, болеют гриппом. Надо ли нам ждать снижения заболеваемости? Сомнительно.

Хоть и отвыкли мы за последние два года от гриппа, но должны признать, что он есть и совершенно точно будет. В сравнении с прошлым годом, когда в некоторых регионах России было превышение эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ, сейчас число заболевших увеличивается, госпитализация в связи с этим тоже растет.



А раз так, необходимо вакцинироваться, не откладывая. Напомню, беременные, пожилые люди и дети, лица с хроническими заболеваниями — в группе риска тяжелого течения болезни с осложнениями. Вакцинация в первую очередь предупреждает развитие эти неблагоприятных последствий.

А кроме того, чем больше привитых в регионе, тем меньше вероятность развития в нем эпидемии. Коллективный иммунитет защищает от высокого эпидемического подъёма.

