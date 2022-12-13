Прокуратура проверит муниципального депутата Петербурга на пропаганду ЛГБТ

Прокуратура Центрального района Петербурга проверит на соответствие закону о запрете ЛГБТ-пропаганды депутата муниципального совета «Литейного округа» Сергея Трошина. Обращение с такой просьбой муниципалитет отправил в надзорное ведомство.
Сергей Трошин 13 декабря рассказал «Фонтанке», что 23 ноября, когда Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, он опубликовал в своем телеграм-канале видео с критикой этого законопроекта. В комментарии под постом «пришли» люди, которые не разделяли позицию автора.
Один из комментаторов сообщил, что написал в муниципальный совет МО «Литейный округ» с утверждением, что Трошин якобы занимается пропагандой ЛГБТ и просьбой принять меры.
«Вчера в одном из телеграм-каналов этот аккаунт хвастался, что после его обращения в муниципалитет ему пришел ответ, в котором говорится, что «Литейный округ» обратился в прокуратуру, чтобы проверить Трошина на пропаганду ЛГБТ», — сообщил депутат.
В настоящее время Трошину пока не поступало никаких обращений из надзорного ведомства.
Обращение в прокуратуру датировано 29 ноября, когда закон еще не вступил в силу. Подлинность документа МО «Литейный округ» с обращением в прокуратуру Центрального района редакции подтвердил исполняющий обязанности главы МО Павел Дайняк, подпись которого стоит под документом.