Прокуратура проверит муниципального депутата Петербурга на пропаганду ЛГБТ

Сергей Трошин 13 декабря рассказал «Фонтанке», что 23 ноября, когда Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, он опубликовал в своем телеграм-канале видео с критикой этого законопроекта. В комментарии под постом «пришли» люди, которые не разделяли позицию автора.

Прокуратура Центрального района Петербурга проверит на соответствие закону о запрете ЛГБТ-пропаганды депутата муниципального совета «Литейного округа» Сергея Трошина. Обращение с такой просьбой муниципалитет отправил в надзорное ведомство.

Один из комментаторов сообщил, что написал в муниципальный совет МО «Литейный округ» с утверждением, что Трошин якобы занимается пропагандой ЛГБТ и просьбой принять меры.

«Вчера в одном из телеграм-каналов этот аккаунт хвастался, что после его обращения в муниципалитет ему пришел ответ, в котором говорится, что «Литейный округ» обратился в прокуратуру, чтобы проверить Трошина на пропаганду ЛГБТ», — сообщил депутат.