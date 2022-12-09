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    Суд признал Илью Яшина* виновным в распространении фейков

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    30 комментариев

    Мещанский суд Москвы 9 декабря признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом) виновным в распространении фейков о российской армии, передает ТАСС.

    Приговор ещё продолжают оглашать, срок наказания пока неизвестен.

    Прокурор потребовал приговорить Яшина* к 9 годам колонии.

    Известно, что поводом для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ стали высказывания Яшина на его YouTube-канале о событиях в украинской Буче, которые он сделал во время прямого эфира 7 апреля.

    * Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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    Комментарии 30

    Klav69309 Дек 2022 в 15:41
    В каком направлении интересно побегут эти прокуроры и судьи?
    Кто их примет? Лукашенко? Этот также побежит, первый.
    +4−0
    25267490109 Дек 2022 в 15:30
    Подобное уже было в истории при многих диктаторах.
    +2−0
    Gensekoonpanvrotukra09 Дек 2022 в 15:28
    Если бы не все эти катастрофические события, в России так и думали бы, что:

    Образец мужчины - это, скажем, Данила Козловский, а не мужики из ЧВК «Вагнер»,

    У нас бы так и не было улицы Захарченко и школы имени Арсена Моторолы,

    Макаревич так и был бы отцом русского рока,

    Люди так и думали бы, что современные поэты - это Моргенштерн и Ая Астахова,

    У нас так и не появился бы памятник Фиделю Кастро - крупнейшему политическому деятелю XX века,

    Главнокомандующий так и не сказал бы, что советские вожди - вожди России не хуже монархов и князей,

    А российское кино продолжало бы поставлять сериалы про заградотряды и вечный Левиафан,

    Не было бы даже надежды на то, что хоть какие-то изменения возможны в Минкульте, где треть театров возглавляют люди, ненавидящие страну,

    А в Министерстве Обороны бы так и оставались отдельные управленцы, умеющие только пилить, и не умеющие, более того, даже не желающие воевать,

    Даня Милохин так бы и рекламировал крупнейший банк, а огромное
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