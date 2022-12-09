Суд признал Илью Яшина* виновным в распространении фейков

Мещанский суд Москвы 9 декабря признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом) виновным в распространении фейков о российской армии, передает ТАСС.
Приговор ещё продолжают оглашать, срок наказания пока неизвестен.
Прокурор потребовал приговорить Яшина* к 9 годам колонии.
Известно, что поводом для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ стали высказывания Яшина на его YouTube-канале о событиях в украинской Буче, которые он сделал во время прямого эфира 7 апреля.
* Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.