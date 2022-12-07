«Контроль не ослабляем». Александр Хинштейн нашёл ЛГБТ-литературу на Wildberries

Депутат Госдумы РФ, глава комитета по информационной политике и один из авторов закона о запрете пропаганды ЛГБТ Александр Хинштейн в Telegram-канале 7 декабря заявил, что получил уже больше 100 сообщений о нарушениях от своих подписчиков. Ранее он обратился к пользователям мессенджера с просьбой о помощи в их поиске.

«Больше всего жалоб на Wildberries, где по-прежнему открыто продолжает продаваться ЛГБТ-литература. Проверил сам. Так и есть», — заявил депутат.

Хинштейн добавил, что связался с руководством интернет-магазина, и ему пообещали начать снимать подобные книги уже сегодня. «Однако контроль не ослабляем!» — подчеркнул он.