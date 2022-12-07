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    «Контроль не ослабляем». Александр Хинштейн нашёл ЛГБТ-литературу на Wildberries

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    16 комментариев

    Депутат Госдумы РФ, глава комитета по информационной политике и один из авторов закона о запрете пропаганды ЛГБТ Александр Хинштейн в Telegram-канале 7 декабря заявил, что получил уже больше 100 сообщений о нарушениях от своих подписчиков. Ранее он обратился к пользователям мессенджера с просьбой о помощи в их поиске.

    «Больше всего жалоб на Wildberries, где по-прежнему открыто продолжает продаваться ЛГБТ-литература. Проверил сам. Так и есть», — заявил депутат.

    Хинштейн добавил, что связался с руководством интернет-магазина, и ему пообещали начать снимать подобные книги уже сегодня. «Однако контроль не ослабляем!» — подчеркнул он.

    Ранее в среду Хинштейн рассказал, что маркетплейс Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ, включая «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Селивановой. Депутат отметил, что это произошло после его обращения к руководству компании.

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    Комментарии 16

    академикдон07 Дек 2022 в 18:42
    Ну вот, теперь придется читать про "Лето в пионерском галстуке", раньше даже не слышал об этой книге. А Хинштейн разбирается в пионерах, известный факт и он надо заметить, без срока давности.
    +0−0
    Семён Воля07 Дек 2022 в 18:26
    Как показывает опыт, самые ярые гееборцы - сами из ЛГБТ.....
    +1−0
    Алик-107 Дек 2022 в 18:11
    Закон исполнять так и нужно, а не для галочки - приняли и забыли. Пусть на Западе общество обрекает себя на вымирание, не у нас
    +0−3
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