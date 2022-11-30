«АвтоВАЗ» раскрыл ближайшие производственные планы. Чего-то совсем нового ждать не стоит

На заседании Комиссии РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению 30 ноября «АвтоВАЗ» объявил о своих планах о выпуске новых автомобилей, по сути – обновлённых «Гранта» и «Веста».



Следующую серию моделей «Гранта» собираются выпустить к концу 2024 года: для них уже разработали дизайн и успели собрать прототипы. Другая «новинка» – переходной кроссовер класса D+-C на базе платформы «Веста» – продвигается не так быстро, пока у неё только утвердили габариты.

«Я бы к семейству новых отнёс бы и модель электрического «e-Largus», прототип которого, как и обещали по принятии решения в Ижевске о перебазировании производства в Тольятти, уже создан. В следующем году приступим к формированию опытной партии этих автомобилей», – рассказал редакции «Фонтанки» генеральный директор компании Максим Соколов.