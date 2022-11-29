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    Мобилизация

    Горсуд отказал мобилизованному петербуржцу, который добивается АГС

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    Городской суд Петербурга отказал мобилизованному Кириллу Березину, который добивается перевода на альтернативную гражданскую службу, в удовлетворении апелляционной жалобы на отказ первой инстанции отменить призыв. Об этом 29 ноября после заседания «Фонтанке» сообщил адвокат Никифор Иванов. Решение вступило в силу незамедлительно.

    Адвокат Никифор Иванов и Кирилл Березин
    Адвокат Никифор Иванов и Кирилл БерезинФото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
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    «Отказали в удовлетворении апелляционной жалобы, оставили решение суда первой инстанции в силе», — рассказал Иванов, добавив, что вопрос подачи кассационной жалобы защитник пока с Кириллом не обсуждал.

    «Сейчас идет речь, что, возможно, Кирилла будут даже задерживать через комендатуру, чтобы доставить его в военную часть в Каменку», — пояснил адвокат.

    «Сейчас мы с ним проедем в воинскую часть, которая находится на Васильевском острове. Однако прогнозировать, что будет происходить, я не могу. Есть информация, что его хотят перевести в воинскую часть, которая находится в Каменке. Что дальше, куда из Каменки будут перевозить, у меня информации нет», — добавил защитник.

    Адвокат пояснил, что на документы, которые подавали следствию ранее, в частности на явку с повинной, ответ пока не получен. Он предположил, что документы могут прийти по почте, так как срок предоставления ответа уже прошел.

    Ранее суд по ходатайству ответчика — представителя военкомата Невского района закрыл процесс по делу. В ходатайстве ответчик сослался на приказ министра обороны №22 от 17 января 2022 года «Об утверждении перечня сведений Вооруженных сил Российской Федерации, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны». В частности, на раздел 7, в котором перечислены сведения «о взаимодействии Вооруженных сил Российской Федерации по мобилизационной подготовке с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от форм собственности, транспорта, коммуникаций и населения страны».

    Адвокат Никифор Иванов и Кирилл Березин
    Адвокат Никифор Иванов и Кирилл БерезинФото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

    В октябре Невский районный суд отказался отменить мобилизацию Березина. В конце сентября молодой человек получил повестку и явился в военкомат. В тот же день он был призван. В военной части истец, который является глубоко верующим и по своим взглядам не может брать в руки оружие, подал рапорт об альтернативной гражданской службе. Рапорт не был рассмотрен. Адвокат Березина Никифор Иванов полагает, что таким образом были нарушены конституционные права его подзащитного.

    Ранее «Фонтанка» публиковала рассказ Кирилла об обстоятельствах, при которых он был мобилизован, покинул военную часть, вернулся в Петербург из палаточного лагеря в Белгородской области на такси и написал явку с повинной.

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