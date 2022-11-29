Горсуд отказал мобилизованному петербуржцу, который добивается АГС

Городской суд Петербурга отказал мобилизованному Кириллу Березину, который добивается перевода на альтернативную гражданскую службу, в удовлетворении апелляционной жалобы на отказ первой инстанции отменить призыв. Об этом 29 ноября после заседания «Фонтанке» сообщил адвокат Никифор Иванов. Решение вступило в силу незамедлительно.
«Отказали в удовлетворении апелляционной жалобы, оставили решение суда первой инстанции в силе», — рассказал Иванов, добавив, что вопрос подачи кассационной жалобы защитник пока с Кириллом не обсуждал.
«Сейчас идет речь, что, возможно, Кирилла будут даже задерживать через комендатуру, чтобы доставить его в военную часть в Каменку», — пояснил адвокат.
«Сейчас мы с ним проедем в воинскую часть, которая находится на Васильевском острове. Однако прогнозировать, что будет происходить, я не могу. Есть информация, что его хотят перевести в воинскую часть, которая находится в Каменке. Что дальше, куда из Каменки будут перевозить, у меня информации нет», — добавил защитник.
Адвокат пояснил, что на документы, которые подавали следствию ранее, в частности на явку с повинной, ответ пока не получен. Он предположил, что документы могут прийти по почте, так как срок предоставления ответа уже прошел.
Ранее суд по ходатайству ответчика — представителя военкомата Невского района закрыл процесс по делу. В ходатайстве ответчик сослался на приказ министра обороны №22 от 17 января 2022 года «Об утверждении перечня сведений Вооруженных сил Российской Федерации, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны». В частности, на раздел 7, в котором перечислены сведения «о взаимодействии Вооруженных сил Российской Федерации по мобилизационной подготовке с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от форм собственности, транспорта, коммуникаций и населения страны».