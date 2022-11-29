Горсуд отказал мобилизованному петербуржцу, который добивается АГС

Городской суд Петербурга отказал мобилизованному Кириллу Березину, который добивается перевода на альтернативную гражданскую службу, в удовлетворении апелляционной жалобы на отказ первой инстанции отменить призыв. Об этом 29 ноября после заседания «Фонтанке» сообщил адвокат Никифор Иванов. Решение вступило в силу незамедлительно.

«Отказали в удовлетворении апелляционной жалобы, оставили решение суда первой инстанции в силе», — рассказал Иванов, добавив, что вопрос подачи кассационной жалобы защитник пока с Кириллом не обсуждал.

«Сейчас идет речь, что, возможно, Кирилла будут даже задерживать через комендатуру, чтобы доставить его в военную часть в Каменку», — пояснил адвокат.



«Сейчас мы с ним проедем в воинскую часть, которая находится на Васильевском острове. Однако прогнозировать, что будет происходить, я не могу. Есть информация, что его хотят перевести в воинскую часть, которая находится в Каменке. Что дальше, куда из Каменки будут перевозить, у меня информации нет», — добавил защитник.

