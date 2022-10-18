Суд отказался отменить мобилизацию петербуржца, который говорил об убеждениях

Невский районный суд Петербурга отказался удовлетворить иск петербуржца Кирилла Березина об отмене решения о призыве по мобилизации и об освобождении от призыва в связи с заменой на альтернативную гражданскую службу. Об этом 18 октября сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

Как рассказал на заседании адвокат истца Никифор Иванов, 24 сентября его подзащитный прибыл в военкомат по повестке, и в тот же день без прохождения медосвидетельствования был призван в рамках частичной мобилизации. Его, по информации защитника, отвезли в палаточный городок в Белгородской области.



Адвокат заявил ходатайство о мерах предварительной защиты: о приостановлении действия решения призывной комиссии по мобилизации Невского района о призыве на службу и действие повестки.

«Возражаю против удовлетворения ходатайства, — заявила представитель военкомата Ирина Аристархова. — Он является военнослужащим, проходит военную службу».

По информации адвоката, 5 октября Березин подал начальнику военной части рапорт, в котором заявил о своих убеждениях и попросил о переводе на АГС. Рапорт не был рассмотрен. По мнению истца, у него есть право на замену военной службы на АГС, гарантированное Конституцией.



Аристархова в ответном комментарии заявила, что в рамках мобилизации предусмотрен только медосмотр. По ее данным, Березин не жаловался на здоровье и якобы не заявлял о своих взглядах.

Молодой человек является глубоко верующим, заявил на заседании адвокат. Эту же информацию «Фонтанке» подтвердила и представитель Березина Марина Цыганова. Она добавила, что истец также является сиротой и заботится о своей пожилой бабушке.

Аристархова отметила, что по закону на альтернативную гражданскую службу направляются граждане от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе, а Березин не подходит под это определение. Однако это определение касается только тех, кто проходит срочную службу.

