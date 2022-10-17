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    Мобилизация

    Автор первого «мобилизационного» иска в Петербурге передумал судиться с военкоматом

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    Три подряд заседания по искам мобилизованных к военкоматам в Петербурге закончились прекращением. Ни один из истцов не явился.

    За рассмотрением иска во Фрунзенский районный суд 17 октября приехали смотреть правозащитники и журналисты. От военкомата пришла женщина с кипой доверенностей, в зале судья и его помощник. Бакалинский был первым в городе человеком, который решил оспорить действия военкомата. Почему он передумал и отказался от иска — неизвестно. Следом рассматривали заявление Мутыгуллина, но от него заранее было известно про отказ, горожанин получил отсрочку. Третий истец, Миничев, тоже не пришел и тоже отказался.

    Все три заседания прошли молниеносно, казалось, что слушатели дольше заходили в зал и рассаживались, чем судья принимал решение о прекращении процесса.

    В городе несколько подобных исков, процесс идет, например, в Красногвардейском районном суде. 48-летний Четвериков в военной части, но оспаривает законность призыва. Суд назначил судебную военно-врачебную экспертизу. Другой призывник пытается отстоять право на АГС — альтернативную гражданскую службу, с этим иском разбирается Невский районный суд.

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