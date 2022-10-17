Автор первого «мобилизационного» иска в Петербурге передумал судиться с военкоматом

Три подряд заседания по искам мобилизованных к военкоматам в Петербурге закончились прекращением. Ни один из истцов не явился.



За рассмотрением иска во Фрунзенский районный суд 17 октября приехали смотреть правозащитники и журналисты. От военкомата пришла женщина с кипой доверенностей, в зале судья и его помощник. Бакалинский был первым в городе человеком, который решил оспорить действия военкомата. Почему он передумал и отказался от иска — неизвестно. Следом рассматривали заявление Мутыгуллина, но от него заранее было известно про отказ, горожанин получил отсрочку. Третий истец, Миничев, тоже не пришел и тоже отказался.

