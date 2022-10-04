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    Мобилизация

    Мобилизованные петербуржцы продолжают попытки вернуться домой. Суды регистрируют новые иски

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    Фрунзенский районный суд зарегистрировал административное заявление, поданное Михаилом Мутыгуллиным к военному комиссариату. Об этом 4 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Мужчина пишет, что является рядовым (матросом), возраст его более 35 лет, боевого опыта нет. 25 сентября он пришел в военный комиссариат района, где ему вручили повестку в рамках частичной мобилизации. Мутыгуллин с решением по отправке его в зону спецоперации не согласен, считает его необоснованным, в основном, из-за возраста. Истец просит суд признать решение о его мобилизации незаконным и применить меры предварительной защиты в виде приостановления процесса мобилизации.

    В Колпинский районный суд поступил иск Ильи Козлова. Илья пришел в военкомат 22 сентября, чтобы уточнить основания для освобождения от воинской обязанности по состоянию здоровья. В итоге у него забрали военный билет и увезли в Военную академию, где выдали обмундирование. Там он и находится по сей день. Козлову 40 лет, он рядовой запаса, относится ко второму разряду. Мужчина указывает на имеющиеся у него хронические заболевания. Медкарту показывал, но изучать ее никто не стал.

    «В комиссариате мне сказали, что они не врачи и разбираться с болезнями не будут, все это будет решаться в части, а в части сказали, что это должно было решаться в военкомате, и если я здесь, значит, я здоров», — пишет Козлов суду и просит признать незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации.

    Накануне Фрунзенский суд объяснил, почему меры предварительной защиты во время частичной мобилизации не работают.

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