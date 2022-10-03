«Решение о мобилизации является обязательным». Суд в Петербурге ответил горожанину, который подал иск к военкомату

«В применении мер предварительной защиты истцу отказано, так как решение о мобилизации является обязательным к исполнению и данной меры в виде приостановления мобилизации граждан нормами КАС РФ (Кодекса административного судопроизводства. — Прим. ред.) не предусмотрено», — сообщает 3 октября объединённая пресс-служба судов города.

В конце сентября «Фонтанка» писала, что Даниил Бакалинский обратился в суд с административным иском. В качестве ответчиков в нём были указаны призывная комиссия по мобилизации и военкомат Фрунзенского района.



Мужчина заявил, что получил повестку об уточнении документов воинского учёта и прибыл в комиссариат 22 сентября. Там ему вручили другую повестку — о явке в военкомат в этот же день для отправки к месту прохождения службы. При этом, уверяет петербуржец, не было проведено медицинское освидетельствование. Есть ли основания для отсрочки или освобождения от призыва, также не проверили.

