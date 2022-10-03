«Решение о мобилизации является обязательным». Суд в Петербурге ответил горожанину, который подал иск к военкомату

Фрунзенский райсуд Петербурга назначил судебное заседание по иску Даниила Бакалинского, который хочет оспорить решение призывной комиссии по мобилизации. Оно пройдёт 17 октября.
«В применении мер предварительной защиты истцу отказано, так как решение о мобилизации является обязательным к исполнению и данной меры в виде приостановления мобилизации граждан нормами КАС РФ (Кодекса административного судопроизводства. — Прим. ред.) не предусмотрено», — сообщает 3 октября объединённая пресс-служба судов города.
В конце сентября «Фонтанка» писала, что Даниил Бакалинский обратился в суд с административным иском. В качестве ответчиков в нём были указаны призывная комиссия по мобилизации и военкомат Фрунзенского района.
Мужчина заявил, что получил повестку об уточнении документов воинского учёта и прибыл в комиссариат 22 сентября. Там ему вручили другую повестку — о явке в военкомат в этот же день для отправки к месту прохождения службы. При этом, уверяет петербуржец, не было проведено медицинское освидетельствование. Есть ли основания для отсрочки или освобождения от призыва, также не проверили.
Военная служба, объяснил Бакалинский, противоречит его убеждениям. Он подал заявление о её замене на альтернативную гражданскую службу и попросил признать решение призывной комиссии незаконным и отменить повестку.
Вдобавок к этому он попросил о применении мер предварительной защиты в виде приостановления решения призывной комиссии.