В Петербурге суд зарегистрировал первое исковое заявление мобилизованного к военкомату

Административное исковое заявление об оспаривании решения призывной комиссии по мобилизации зарегистрировал Фрунзенский районный суд Петербурга.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 сентября, в суд обратился житель Фрунзенского района Даниил Бакалинский. В качестве ответчиков там указаны - призывная комиссия по мобилизации и военный комиссариат района.



Мужчина пишет в заявлении, что получил повестку об уточнении документов воинского учета и прибыл в военкомат 22 сентября. Там ему вручили уже другую повестку о явке в военкомат 22 же сентября в 16.00 для отправки к месту прохождения службы. При этом, уверяет истец, с ним не провели ни медицинского освидетельствования, ни выясняли есть у него основания для отсрочки или освобождения от призыва.

