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    Мобилизация

    В Петербурге суд зарегистрировал первое исковое заявление мобилизованного к военкомату

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    Административное исковое заявление об оспаривании решения призывной комиссии по мобилизации зарегистрировал Фрунзенский районный суд Петербурга.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 сентября, в суд обратился житель Фрунзенского района Даниил Бакалинский. В качестве ответчиков там указаны - призывная комиссия по мобилизации и военный комиссариат района.

    Мужчина пишет в заявлении, что получил повестку об уточнении документов воинского учета и прибыл в военкомат 22 сентября. Там ему вручили уже другую повестку о явке в военкомат 22 же сентября в 16.00 для отправки к месту прохождения службы. При этом, уверяет истец, с ним не провели ни медицинского освидетельствования, ни выясняли есть у него основания для отсрочки или освобождения от призыва.

    Сам Бакалинский заявляет, что военная служба противоречит его взглядам, и он подал заявление замене на альтернативную гражданскую службу.

    Поэтому он просит признать решение призывной комиссии незаконным и отменить повестку.

    Также он просил о применении мер предварительной защиты в виде приостановления решения призывной комиссии.

    Как отметили в пресс-службе , иск пока не принят к производству.

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