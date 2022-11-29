«Вместе мы способны изменить многое». Как читатели «Фонтанки» помогли детям с онкозаболеваниями

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29 ноября по всему миру проходит благотворительная инициатива «Щедрый вторник». Она приурочена к международному Дню благотворительности, который каждый год проходит более чем в ста странах мира, в том числе и в России. В этот день НКО и фонды проводят акции и мероприятия, благодаря которым миллионы людей проявляют щедрость и доброту помогая.



Но не только в этот день неравнодушные люди оказывают поддержку нуждающимся. Петербургский благотворительный фонд «свет.дети» решил рассказать о своих подопечных — детях с онкозаболеваниями, которым помогли читатели «Фонтанки» только за последние несколько месяцев.



Кудрявцев Роман, 8 лет. Остеогенная саркома.

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После долгожданной ремиссии Рома готовился пойти в первый класс. Но резко всё изменилось — болезнь вернулась, атаковав кости. Чтобы сохранить ногу, Роме был необходим индивидуальный эндопротез.

«Роме успешно провели операцию по установке протеза. 27 ноября — ровно месяц, как Ромка стал моим «терминатором». Пока сын лежит, с кровати не встаёт. Ходить ещё не получается, заживает нога. Да и говорить об этом ещё рано, мечтаем хотя бы сесть. Вижу, что сыну и хочется, и страшно одновременно. Пугает неизвестность. А как это? Но мы верим, что всё будет хорошо! Обязательно со всем справимся. В планах — пойти в бассейн, как только нас выпишут из больницы. Чтобы разработать ногу и привести мышцы в порядок», — рассказала Екатерина, мама Ромы.



Ксения Лумпова, 17 лет. Апластическая анемия.

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Год назад у Ксении обнаружили апластическую анемию. Девушке потребовалась пересадка костного мозга. Но перед операцией врачи рекомендовали пройти терапию дорогостоящим препаратом. Лекарство нельзя было получить бесплатно.



«Ксюша сейчас дома, в Омске. Ей провели трансплантацию костного мозга 18 августа. Самочувствие у неё не очень: слабость, мало ест. Но мы не отчаиваемся, продолжаем лечение. Верим, со временем всё восстановится и будет хорошо. Огромное спасибо вам за помощь в сборе средств на лечение Ксюши!

В университете она пока взяла академический отпуск. Восстанавливается. В свободное время, когда есть силы, рисует и много общается с друзьями. Лечение мы продолжаем, пьём таблетки. Гематолог говорит, что будем лечиться ещё три года, пока не придём в норму. Но самое страшное уже позади», — рассказала Наталья, мама Ксюши.



Егор Мамонов, 7 лет. Острый лимфобластный лейкоз.

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Егору требовалась трансплантация костного мозга. Донором стала мама. Но перед пересадкой необходимо было пройти тотальное облучение тела, а маме — полное обследование. За помощью в оплате процедур фонд обратился к читателям «Фонтанки».



«Егор перенёс трансплантацию костного мозга 9 ноября. Сейчас мы лежим в стерильном боксе, восстанавливаемся. Есть, конечно, трудности. Но врачи говорят, что это «рабочие моменты». Самое тяжёлое — это накормить Егора, он очень похудел. Теперь сын у меня «стройняшка».

Само переливание клеток прошло хорошо. Егор знал, что его ждёт, и готовился. Отнёсся к процедуре героически. Сейчас настроение у него переменчивое — то в мажоре, то в миноре. Но опять же это последствие лечения, ничего страшного. Сын настроен на победу. Верим, что мы окончательно победим болезнь, вернёмся домой, а Петербург будем добрым словом вспоминать и слать «приветы» лечащему врачу и читателям «Фонтанки». Всё у нас непременно будет замечательно!» — рассказала Елена, мама Егора.



«Эти истории — очередное напоминание, что вместе мы способны изменить многое. Всего с начала 2022 года читатели «Фонтанки» собрали 807 555 рублей на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Огромное спасибо!» — поблагодарили читателей нашего издания сотрудники благотворительного фонда «свет.дети».