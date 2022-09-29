    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    0 м/с, штиль

    754мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.45eur55.72
    ТЕМА ДНЯ

    Все. Финляндия закрывается от русских туристов

    Финская границаСправочник по мобилизацииКак должны вручать повесткуАптечка мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    «Мам, не реви! Справимся со всем». Восьмилетнему Роме нужна помощь в борьбе с онкологией

    1094
    обсудить

    Рома прошел долгий путь к выздоровлению — несколько курсов химиотерапии, операция по удалению злокачественной опухоли. Наступила долгожданная ремиссия, мальчик готовился пойти в первый класс. Но полгода назад всё изменилось — болезнь вернулась, атаковав кости. Чтобы спасти ногу, Роме необходим индивидуальный эндопротез. Только получить его за госсчёт невозможно.

    ПоделитьсяПоделиться

    Роман Кудрявцев, 8 лет.

    Остеогенная саркома.

    Требуется эндопротез по индивидуальному проекту. Не хватает 380 000 рублей.

    «Хочу сделать свой канал на YouTube. Я там буду всякие классные видео снимать. Как в разные компьютерные игры играю или, например, выживаю в лесу два дня», — поделился Рома одним из самых больших желаний.

    План по выживанию юный видеоблогер давно составил. Он делится списком необходимых предметов и по-деловому загибает пальцы, лёжа на диване вверх тормашками. Среди ножа, компаса и фонарика вдруг обнаруживается плита, электрический генератор и светящаяся одежда — чтобы не потеряться. На вопрос о том, как это всё нести, Рома отвечает: «Я команду найду! Не самому же мне всё это тащить. Да и вообще, тут недалеко лес есть. Скоро тренироваться пойду. Только вот вылечусь сначала».

    Всё случилось, когда Роме было семь месяцев. Он тогда сидел в ходунках. В один момент колёсико открутилось, и ходунки наклонились. Рома придавил ногу. В первый день никаких изменений не было. Но позже нога опухла и увеличилась в размерах раза в два.

    «Мы тут же отправились в больницу. Нас осмотрел травматолог, но ничего необычного не заметил. Выписал специальную мазь и отправил на УЗИ, где обнаружили нечто, похожее на опухоль», — вспоминает мама мальчика Екатерина.

    Она понимала — действовать нужно быстро. Через два дня вместе с сыном Екатерина поехала из небольшого городка Сегежи в соседний Петрозаводск в Республике Карелии. Целый месяц понадобился для обследований. Выяснилось, что у Ромы рабдомиосаркома — злокачественная опухоль, клетки которой развиваются из соединительных тканей.

    «На лечение нас отправили в Санкт-Петербург в НМИЦ им. Н. Н. Петрова. Ромка прошёл тут несколько курсов химиотерапии, перенёс операцию по удалению опухоли. К сожалению, до конца её вырезать было нельзя. И нам назначили лучевую терапию. Роме тогда был всего год и два месяца», — рассказывает мама Романа.

    Шаг, затем ещё один — и вот она, долгожданная ремиссия. Неужели всё позади? Екатерина держала руку на пульсе и каждые три месяца возила маленького Ромку на плановое обследование. Чтобы наверняка быть уверенной — всё хорошо.

    На четыре с половиной года Рома и Екатерина забыли, что значит больничная палата, неприятные процедуры и химиотерапия по расписанию. Полгода назад всё изменилось. Болезнь вернулась. Только теперь она атаковала кости мальчика и носит уже другое название — остеосаркома.

    «Я чувствовала, что такое может быть. Когда ты слышишь диагноз в первый раз, это страшно. Во второй — уже иначе. Ты более чем подготовлен. Если организм один раз дал сбой, значит, возможно, будет ещё раз. Я читала, что после лучевой терапии может быть такое. Она как раз и спровоцировала остеосаркому. Из-за этого у нас одна нога отстаёт в росте от другой, искривлён позвоночник. Но мы держимся», — говорит Екатерина.

    Вновь пришлось начать непростое лечение — многочисленные переливания крови и химиотерапия. Рома переносит это тяжело: мучает тошнота, постоянная слабость. Он редко делится переживаниями с мамой. Лишь изредка признаётся: «Я плохо себя чувствую». А затем добавляет: «Мам, ну не реви! Справимся со всем. Я же не плачу, а ты что?»

    «Он у меня тот ещё командир. И окружающих построит по стойке смирно, и меня. Дома его очень ждут — и бабушка, и старший брат, и любимый кот Мурзик. Ромка за него всегда переживает, скучает. Но виду не подаёт. Держится как настоящий мужик», — делится Екатерина.

    Сейчас Рома снова в НМИЦ им. Н. Н. Петрова, дистанционно осваивает школьную программу и готовится к очередному испытанию — эндопротезированию поражённого участка кости. Мальчику требуется эндопротез, выполненный по индивидуальному проекту. Он поможет сохранить ногу, выровнять осанку и будет «расти» вместе с Ромкой.

    «Роман — пациент с первично-множественными опухолями. Четыре года назад он перенёс рабдомиосаркому мягких тканей. Сейчас у Ромы вторичная радиоиндуцированная остеогенная саркома правой бедренной кости. На данный момент мальчик прошёл шесть недель химиотерапии. С учётом возраста пациента на одиннадцатой неделе планируется выполнить оперативный этап лечения и установить индивидуальный растущий эндопротез правой бедренной кости. Протез инвазивный, он раздвигается в операционной при помощи специальных инструментов. Однако получить протез за счёт государственной квоты невозможно. Она не покрывает полностью его стоимость. Поэтому необходима помощь благотворителей», — говорит лечащий врач Евгений Сенчуров.

    «Ты будешь моим Терминатором, — подбадривает сына Екатерина, — и мы с тобой обязательно со всем справимся!»

    Стоимость эндопротеза для семьи Ромы огромная. Они обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «свет.дети», который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниям. Фонд открыл сбор средств. На данный момент собрано чуть больше половины от необходимой суммы.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0