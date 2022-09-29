«Мам, не реви! Справимся со всем». Восьмилетнему Роме нужна помощь в борьбе с онкологией

Рома прошел долгий путь к выздоровлению — несколько курсов химиотерапии, операция по удалению злокачественной опухоли. Наступила долгожданная ремиссия, мальчик готовился пойти в первый класс. Но полгода назад всё изменилось — болезнь вернулась, атаковав кости. Чтобы спасти ногу, Роме необходим индивидуальный эндопротез. Только получить его за госсчёт невозможно.

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Роман Кудрявцев, 8 лет.

Остеогенная саркома.



Требуется эндопротез по индивидуальному проекту. Не хватает 380 000 рублей.

«Хочу сделать свой канал на YouTube. Я там буду всякие классные видео снимать. Как в разные компьютерные игры играю или, например, выживаю в лесу два дня», — поделился Рома одним из самых больших желаний.



План по выживанию юный видеоблогер давно составил. Он делится списком необходимых предметов и по-деловому загибает пальцы, лёжа на диване вверх тормашками. Среди ножа, компаса и фонарика вдруг обнаруживается плита, электрический генератор и светящаяся одежда — чтобы не потеряться. На вопрос о том, как это всё нести, Рома отвечает: «Я команду найду! Не самому же мне всё это тащить. Да и вообще, тут недалеко лес есть. Скоро тренироваться пойду. Только вот вылечусь сначала».



Всё случилось, когда Роме было семь месяцев. Он тогда сидел в ходунках. В один момент колёсико открутилось, и ходунки наклонились. Рома придавил ногу. В первый день никаких изменений не было. Но позже нога опухла и увеличилась в размерах раза в два.

«Мы тут же отправились в больницу. Нас осмотрел травматолог, но ничего необычного не заметил. Выписал специальную мазь и отправил на УЗИ, где обнаружили нечто, похожее на опухоль», — вспоминает мама мальчика Екатерина.

Она понимала — действовать нужно быстро. Через два дня вместе с сыном Екатерина поехала из небольшого городка Сегежи в соседний Петрозаводск в Республике Карелии. Целый месяц понадобился для обследований. Выяснилось, что у Ромы рабдомиосаркома — злокачественная опухоль, клетки которой развиваются из соединительных тканей.



«На лечение нас отправили в Санкт-Петербург в НМИЦ им. Н. Н. Петрова . Ромка прошёл тут несколько курсов химиотерапии, перенёс операцию по удалению опухоли. К сожалению, до конца её вырезать было нельзя. И нам назначили лучевую терапию. Роме тогда был всего год и два месяца», — рассказывает мама Романа.



Шаг, затем ещё один — и вот она, долгожданная ремиссия. Неужели всё позади? Екатерина держала руку на пульсе и каждые три месяца возила маленького Ромку на плановое обследование. Чтобы наверняка быть уверенной — всё хорошо.



На четыре с половиной года Рома и Екатерина забыли, что значит больничная палата, неприятные процедуры и химиотерапия по расписанию. Полгода назад всё изменилось. Болезнь вернулась. Только теперь она атаковала кости мальчика и носит уже другое название — остеосаркома.

«Я чувствовала, что такое может быть. Когда ты слышишь диагноз в первый раз, это страшно. Во второй — уже иначе. Ты более чем подготовлен. Если организм один раз дал сбой, значит, возможно, будет ещё раз. Я читала, что после лучевой терапии может быть такое. Она как раз и спровоцировала остеосаркому. Из-за этого у нас одна нога отстаёт в росте от другой, искривлён позвоночник. Но мы держимся», — говорит Екатерина.



Вновь пришлось начать непростое лечение — многочисленные переливания крови и химиотерапия. Рома переносит это тяжело: мучает тошнота, постоянная слабость. Он редко делится переживаниями с мамой. Лишь изредка признаётся: «Я плохо себя чувствую». А затем добавляет: «Мам, ну не реви! Справимся со всем. Я же не плачу, а ты что?»

«Он у меня тот ещё командир. И окружающих построит по стойке смирно, и меня. Дома его очень ждут — и бабушка, и старший брат, и любимый кот Мурзик. Ромка за него всегда переживает, скучает. Но виду не подаёт. Держится как настоящий мужик», — делится Екатерина.



Сейчас Рома снова в НМИЦ им. Н. Н. Петрова, дистанционно осваивает школьную программу и готовится к очередному испытанию — эндопротезированию поражённого участка кости. Мальчику требуется эндопротез, выполненный по индивидуальному проекту. Он поможет сохранить ногу, выровнять осанку и будет «расти» вместе с Ромкой.

«Роман — пациент с первично-множественными опухолями. Четыре года назад он перенёс рабдомиосаркому мягких тканей. Сейчас у Ромы вторичная радиоиндуцированная остеогенная саркома правой бедренной кости. На данный момент мальчик прошёл шесть недель химиотерапии. С учётом возраста пациента на одиннадцатой неделе планируется выполнить оперативный этап лечения и установить индивидуальный растущий эндопротез правой бедренной кости. Протез инвазивный, он раздвигается в операционной при помощи специальных инструментов. Однако получить протез за счёт государственной квоты невозможно. Она не покрывает полностью его стоимость. Поэтому необходима помощь благотворителей», — говорит лечащий врач Евгений Сенчуров.

