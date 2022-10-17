Семилетнему Егору нужна помощь в борьбе с лейкозом

У Егора острый лимфобластный лейкоз. Он долго лечился и казалось, что болезнь отступила. Но произошёл рецидив. Сейчас мальчику требуется трансплантация костного мозга. Донором станет мама. Но перед проведением ТКМ Егору необходимо пройти тотальное облучение тела, а маме — полное обследование. Только ни то, ни другое не оплачивается государством.

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Егор Мамонов, 7 лет.

Острый лимфобластный лейкоз.

Требуется пройти полное обследование донора и тотальное облучение тела Егора. Не хватает 919 244 рубля.



Красный, оранжевый, жёлтый. Егор по одному достаёт карандаши из яркого стакана и рисует на белом листе, повторяя фразу про охотника и фазана. Ещё пару штрихов, и засияет разноцветная радуга.

Долго изобразительным искусством у Егора заниматься не получается. Энергия плещет через край. Он помнит, в игровой ждут друзья и огромный конструктор, из которого можно собрать всё, что пожелаешь. Карандаши занимают место в стакане, рисунок ждёт маминой оценки и похвалы. Егор быстро убегает, будто его тут и не было минуту назад. За главного в больничной палате остаётся вязаный медведь в синей кофте.



«Это любимая игрушка Егора, своеобразный талисман. Его связала и подарила нам в знак поддержки начальница мужа перед нашим отъездом в Петербург. Сын практически не расстаётся с медведем, очень он ему понравился. Спят вместе, гуляют тоже», — рассказывает Елена, мама мальчика.

Егор заболел четыре года назад. Стал жаловаться на неприятные ощущения в ногах. Спустя время, вроде, всё прошло. Но потом на прогулке мальчик ехал с горки, скатился, а встать не смог.

«Тогда мы и забили тревогу. Сразу отправились в отделение детской хирургии. Там сдали анализ крови, по результатам которого позже врачи поставили нам диагноз — острый лимфобластный лейкоз», — вспоминает Елена.



Полный курс химиотерапии, десять месяцев лечения в местной больнице. Время тянулось медленно. Пока однажды врач в белом халате не произнёс: «Вы вышли в ремиссию». Вот она, победа! Долгожданная! Счастье наполняло с ног до головы, а смех звучал громче обычного. О перенесённых испытаниях напоминали лишь курсы поддерживающей химиотерапии. Егор усердно продолжал лечение и даже начал ходить в детский сад.



Казалось, так будет всегда. Впереди школа, новые друзья, впечатления и открытия. Но у жизни были свои планы.



«Я стала обращать внимание на бессимптомные скачки температуры. Когда это случилось во второй раз, насторожилась окончательно. Егор стал говорить, что устаёт после вечерней прогулки в детском саду, губы у него часто меняли оттенок — то красные, то, наоборот, бледные. Мы вновь сдали анализ крови. История повторялась. По первым результатам я уже поняла, что не всё в порядке. В крови нашли бластные клетки, а значит — рецидив», — рассказывает Елена.

Плакать и злиться на происходящее было некогда. Нужно было спасать ребёнка. Елена спрятала слёзы и боль. Решила — эмоциями здоровье Егора точно не поправишь.



«Когда-нибудь потом поплачу, как прорвёт, но не сейчас. Времени нет», — коротко добавляет Елена.

На лечение в этот раз прилетели в Санкт-Петербург в НМИЦ им. В. А. Алмазова. Егор уже успел пройти очередной курс химиотерапии. Впереди его ждёт трансплантация костного мозга. Донором станет мама. Перед пересадкой Елене необходимо пройти полное обследование, а Егору — тотальное облучение тела. Но ни то, ни другое не финансируется за счёт государственных средств.

«У Егора острый лимфобластный лейкоз. Недавно мы закончили курс химиотерапии, готовимся к трансплантации костного мозга. Подготовительным этапом является проведение тотального облучения тела (ТОТ) в режиме кондиционирования. Использование ТОТ улучшает результаты лечения, повышает общую безрецидивную выживаемость у детей с рецидивом острого лимфобластного лейкоза. Донором костного мозга для Егора будет мама. Для этого требуется провести полное обследование. Однако ни ТОТ, ни обследование Елены не входит в стандарты оказания медицинской помощи и не оплачивается из бюджетных средств. Поэтому требуется помощь благотворителей», — говорит лечащий врач Андрей Егоров.

