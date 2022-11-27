«Это лишь флаг его страны». ФИФА не собирается наказывать камерунского футболиста за бутсы с российским флагом

В ФИФА не увидели политики в действиях полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа, который вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с флагом России. Об этом 27 ноября заявил норвежскому NRK пресс-секретарь организации Джованни Марти.



«Могу сказать вам, что дисциплинарный комитет знает об этом, но в этом нет проблемы, поскольку он вырос в России. Он из Камеруна и из России, и это всего лишь флаг его страны», — сказал он журналистам.

