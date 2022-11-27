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    «Это лишь флаг его страны». ФИФА не собирается наказывать камерунского футболиста за бутсы с российским флагом

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    В ФИФА не увидели политики в действиях полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа, который вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с флагом России. Об этом 27 ноября заявил норвежскому NRK пресс-секретарь организации Джованни Марти.

    «Могу сказать вам, что дисциплинарный комитет знает об этом, но в этом нет проблемы, поскольку он вырос в России. Он из Камеруна и из России, и это всего лишь флаг его страны», — сказал он журналистам.

    Ондуа появился на поле на 65-й минуте игры со Швейцарией (0:1). Футболист был в бутсах с флагами Камеруна и РФ. Дело в том, что полузащитник имеет и российское гражданство.

    Футбольный эксперт NRK Карл-Эрик Торп потребовал от ФИФА наказать игрока, который «демонстрирует полное отсутствие понимания той напряженной ситуации, в которой находится Европа». По его словам, действия Ондуа якобы были провокацией. Генсек норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман тоже увидела в этом «политический символ». Эксперты возмущены тем, что ФИФА не реагирует на подобные действия, но запретила капитанские повязки с надписью One Love в поддержку ЛГБТ.

    Напомним, что ни Россия, ни Норвегия в чемпионате мира в Катаре не участвуют.

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