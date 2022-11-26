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    «Это всё зафиксировано, урод!» Рейд по карьерам в Ленобласти закончился кулачно-метательной дуэлью

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    Глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин неудачно (хотя как посмотреть) съездил на карьер в Выборгском районе Ленобласти. Он хотел предъявить его хозяевам перегруз, однако был вынужден срочно нажимать на педаль газа.

    Видео происшествия с редакцией поделился сам Владимир Матягин. Помимо руководства ассоциацией, он входит в общественный совет при Ространснадзоре и, по его словам, выезжает на те карьеры, которые фигурируют в жалобах грузоперевозчиков, что им приходится ездить с перегрузом. 26 ноября судьба привела его к карьеру «Эркиля» в Выборгском районе. Женщина на КПП сообщила ему в ответ на претензии, что сейчас подойдет начальство. И оно в некотором смысле подошло.

    Владимир Матягин

    «Фонтанке» Матягин сообщил, что вслед ему летели камни, а сам он написал заявление в полицию. «Мы проехали на карьер, они попытались опросить ту девушку, которая вызвала этого товарища, — пояснил он. — Сказали, что материалы передадут следователю».

    Управляет карьером УК «Возрождение-Неруд». Как прокомментировали в выборгском управлении карьеров ГП «Возрождение», они в курсе ситуации, а их мнение следующее: «Неизвестный проехал на машине под шлагбаум на частную территорию, но главное, что это пространство технологически опасно — постоянно выезжают самосвалы, и это прежде всего опасно для посторонних. К нему сначала подошел охранник, водитель вел себя непонятно и агрессивно, затем другой сотрудник попытался открыть дверь машины, но был сбит, а неизвестный уехал».

    «На данный момент времени пострадавший сотрудник направлен в медучреждение для оказания медпомощи и фиксации телесных повреждений, зафиксирована травма ноги. Готовится заявление в полицию на действия неизвестного лица», — уточнили там.

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