«Это всё зафиксировано, урод!» Рейд по карьерам в Ленобласти закончился кулачно-метательной дуэлью

Глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин неудачно (хотя как посмотреть) съездил на карьер в Выборгском районе Ленобласти. Он хотел предъявить его хозяевам перегруз, однако был вынужден срочно нажимать на педаль газа.



Видео происшествия с редакцией поделился сам Владимир Матягин. Помимо руководства ассоциацией, он входит в общественный совет при Ространснадзоре и, по его словам, выезжает на те карьеры, которые фигурируют в жалобах грузоперевозчиков, что им приходится ездить с перегрузом. 26 ноября судьба привела его к карьеру «Эркиля» в Выборгском районе. Женщина на КПП сообщила ему в ответ на претензии, что сейчас подойдет начальство. И оно в некотором смысле подошло.