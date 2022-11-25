«Есть две категории — живые и мертвые». «Фонтанка» узнала, почему мобилизованным отказывают в медкомиссии

На протяжении нескольких недель мобилизованные в Петербурге тщетно добиваются проведения военно-врачебных комиссий. «Фонтанка» нашла директиву, на которую ссылаются медики, и узнала, почему категорий присуждают только две: «годен» и «не годен».
Десятки мобилизованных несколько недель добивались проведения военно-врачебных комиссий (ВВК) в пункте сбора выписывающихся из медучреждений мобилизованных на Захарьевской. Оттуда выздоровевших регулярно отправляют в зону СВО. Ситуации у всех схожие: получили повестку в сентябре, в первые дни после объявления частичной мобилизации; за один-два дня до явки по этой повестке не успели собрать справки, подтверждающие у них наличие заболеваний; понадеялись на медкомиссию, которую проведут в военкомате или в пункте сбора. С удивлением выяснили, что медкомиссия не предполагает никаких осмотров специалистами, а только подачу заранее собранных справок о болезнях. Потом — военная часть, обучение, обострение болезни в процессе этого обучения, попытки всё же добиться проведения ВВК с присвоением категории годности. Среди таких — петербуржец с тугоухостью и серьезными проблемами со зрением Александр Углов, о котором писала «Фонтанка».
Насчет категорий требуется небольшое уточнение. С буквами всё более или менее понятно. А — годен к военной службе; Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями; В — ограниченно годен к военной службе; Г — временно не годен к военной службе; Д — не годен к военной службе.
Но кроме букв, есть еще и графы. И от них зависит, насколько тяжелыми должны быть отклонения по здоровью, чтобы получить ту или иную категорию. Подробное описание этих граф (I, II и III) содержится в Постановлении правительства РФ от 04.07.2013
«Мы хотим добиться полноценной медкомиссии, чтобы их оценивали по первой или второй графе, а не по третьей, как контрактников», — рассказала «Фонтанке» родственница одного из мужчин, оказавшихся на Захарьевской. Спорная, с точки зрения мобилизованных и их семей, ситуация возникла из-за смены статуса призванных по мобилизации. Согласно Указу президента РФ от 21.09.22
Но прежде чем спорить о графах, мобилизованным приходится решать задачку посерьезнее — надо еще добиться, чтобы ВВК вообще провели. И здесь собеседники «Фонтанки» попали в замкнутый круг. По словам мобилизованных, выглядит он следующим образом: на Захарьевской они получают направление на ВВК в поликлинику на Садовой. Но в поликлинике им говорят, что не могут провести комиссию — и ссылаются на некую «директиву для служебного пользования», которую никому не показывают. Из поликлиники мобилизованных отправляют в госпиталь
В результате 14 мобилизованных написали коллективное обращение в военную прокуратуру
Их жены тоже объединились и начали писать во все инстанции, а потом пришли на прием к петербургскому депутату Борису Вишневскому. Депутат, в свою очередь, разослал обращения военному прокурору Западного военного округа, военному прокурору Санкт-Петербургского гарнизона, губернатору
Мужья тем временем продолжили ходить по кругу между пунктом сбора, поликлиникой и госпиталем. Андрей (имя изменено) был мобилизован Фрунзенским военкоматом. «Там мне не дали возможность предъявить все медицинские документы, по которым я должен быть признан не годным к военной службе (категория Д), — говорит он. — У меня на руках было направление на проведение ВВК, однако на протяжении нескольких недель я не мог её пройти. На просьбу указать причины отказа врачи ссылались на «секретную директиву», письменный отказ предоставлять тоже отказывались. У меня выявлены опухоли, назначена плановая операция на начало 2023 года». Но чтобы дождаться этой операции, Андрею необходимо пройти ВВК и получить хотя бы категорию В.
Один из разговоров с врачом поликлиники на Садовой Андрей записал на диктофон (аудиозапись есть в распоряжении редакции). Врач снова сослался на директиву «для служебного пользования», по которой поликлиника якобы не имеет права проводить ВВК, а только отправлять военнослужащих на обследование в стационар, то есть в госпиталь
— Мы не можем! В отношении вас ситуация такая. Они (стационар. — Прим. ред.) должны вас освидетельствовать. У вас предполагается категория Д. И они должны написать: на данный момент, на сегодня, категории Д нет, а есть Г. А мы не проводим в отношении вас ВВК.
— То есть такая система: я сегодня могу поехать в 442-й госпиталь...
— С направлением, да?
— У меня есть направление (на ВВК. — Прим. ред.), но направление к вам, сюда, на Садовую. Ну, я не знаю, приеду с этим. <...> И они мне должны эту бумажку с категорией выдать?
— После операции. Операция будет когда? Они должны после операции выставить свою категорию. Ну, через семь дней максимум.
— И надо, чтобы вы написали бумажку (об отказе в ВВК. — Прим. ред.).
— Вас врач уже посмотрел? Наверное, два раза уже посмотрел? И написал: нуждается в стационарном лечении? Ну не можем мы. Вот есть, что называется, возможности, вот хочешь, баба, — а у тебя не стоит... Ну, не стоит у нас на это дело. Всё!
— Понятно, хорошо...
—...член короткий!
— Для того чтобы вы дали письменный ответ, что «мы не можем провести здесь ВВК», вам нужно...
— Мы ссылаемся на директиву. Ну, пойду я сейчас, найду этот номер [директивы], но толку вам, что вы будете этот номер знать?
— Мне он нужен. По закону мне должны провести ВВК.
— Это директива, там 4 страницы текста, но это всё касается не вас, а военкомата. А две статьи касаются поликлиник. И в ней написано: при выявлении состояния здоровья, при котором предполагается Д, должен быть направлен — не на ВВК, а в стационарные условия на обследование.
— Так мне как раз номер директивы поможет, мне необходима выписка из нее. Как мне сказали, я могу ее в Интернете найти.
— Не найдете, она ДСП-шная, для служебного пользования.
— Мне нужна выписка из нее.
— ДСП-шная!
— Так мне только выписка, мне весь документ не нужен, вы должны мне предоставить...
— Она не предоставляется.
— ДСП-шная предоставляется, если это касается меня. Часть, мне весь документ не нужен.
— Если мы идем по такому бюрократическому пути, делайте письменный запрос, мы дадим вам письменный ответ. Пишите: в отношении меня не решен вопрос, а руководство и медицинские работники ссылаются, что есть документ, который определяет направление меня на стационарное обследование.
— И в какой срок предоставляется ответ?
— Месяц! Оно не надо вам...
— Так а кто может в отношении нас категорию поставить? Кроме Д?
— Стационар!
— Так нам стационар говорит, что только категорию Д ставит.
— Вот эта проблема решена должна была быть в военкомате. А в военкомате врачей поставили временно из гражданской клиники... Врачи гражданские вот за такую зарплату — никакого интереса. Я сам в военкомате службу прошел. Я всё это знаю. Пришел в военкомат, жалоб нет — иди, следующий. Сними трусы, надень трусы, иди дальше. Зуб болит? А по зубам! И по правому уху! Так у меня левое болит? Тем более! Это военкомат. Но в военкомате, если они видели у вас действительно заболевание, они должны были направить в больничку.
— Да это должны были...
— А теперь дальше, в чем вы виноваты, очень даже виноваты. Вы должны были обо всех изменениях состояния здоровья... вот я заболел, меня прооперировали, отрезали ноги.
— Да это понятно...
— Больница должна сообщить военкомату. А в военкомате компьютеров нету! Там сидит бабушка...
.
— Да всё там есть...
— Ручка у нее такая вот — тьфу! Чернильная! И она … (совершает действия поступательного характера. — Прим. ред.), эта бабушка старая, а даже если перед ней стоит компьютер, она не знает, как нажать кнопочку.
В ответ на настойчивые вопросы мобилизованного, можно ли где-нибудь в городе получить-таки в результате ВВК категорию В, врач говорит, что для командиров есть «только две категории: живые и мертвые», где Д — это уже «мертвый». «Освидетельствование не проводится, только при подозрении на Д», — утверждает медик.
В конце концов мобилизованным, с которыми общалась «Фонтанка», удалось заполучить текст той самой «директивы», из-за которой им отказывали в проведении ВВК. Документ под исходящим номером 161/1/14458 за подписью начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрия Тришкина датирован 30 сентября 2022 года. И никакой пометки «ДСП» в нем нет, хотя он объясняет, как следует реализовывать другой документ, как раз таки имеющий гриф «для служебного пользования» (указание первого заместителя министра обороны РФ от 25 сентября 2022 года
В директиве говорится, что военно-медицинскую комиссию следует организовывать «при выявлении военнослужащих с явными объективными признаками наличия увечий, заболеваний, по которым в соответствии с расписанием болезней предусматривается категория годности «Д» — не годен к военной службе и (или) предоставлении ими медицинских документов (копий документов, заверенных в установленном порядке), подтверждающих наличие увечий, заболеваний». Если соответствующие
При этом в состав ВВК должны входить как минимум три медика, включая председателя ВВК и врача-специалиста клинического профиля, соответствующего выявленному у военнослужащего увечью или заболеванию. Категорию Г (временно не годен) имеют шанс получить на время отпуска по болезни только те мобилизованные, кто был направлен на лечение в связи с увечьем или заболеванием, по которым они могут быть признаны не годными к военной службе. И здесь мы возвращаемся к предыдущему пункту — где говорится, что признаки «увечий» должны быть «явными и объективными». О других категория годности и порядке их признания в документе нет ни слова. Вот и выходит, что на данный момент для медицины существуют только А и Д — годные и не годные.
P. S.: Как стало известно «Фонтанке», с понедельника, 21 ноября, самых активных «жалобщиков» из числа мобилизованных, добивавшихся ВВК на Захарьевской, начали обследовать врачи. Но получат ли они в результате категории годности — и что это будут за категории — пока неясно.
Венера Галеева, «Фонтанка.ру»