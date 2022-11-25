«Есть две категории — живые и мертвые». «Фонтанка» узнала, почему мобилизованным отказывают в медкомиссии

Фото: Дмитрий Ахмадуллин/ТАСС Поделиться Поделиться





На протяжении нескольких недель мобилизованные в Петербурге тщетно добиваются проведения военно-врачебных комиссий. «Фонтанка» нашла директиву, на которую ссылаются медики, и узнала, почему категорий присуждают только две: «годен» и «не годен».



Десятки мобилизованных несколько недель добивались проведения военно-врачебных комиссий (ВВК) в пункте сбора выписывающихся из медучреждений мобилизованных на Захарьевской. Оттуда выздоровевших регулярно отправляют в зону СВО. Ситуации у всех схожие: получили повестку в сентябре, в первые дни после объявления частичной мобилизации; за один-два дня до явки по этой повестке не успели собрать справки, подтверждающие у них наличие заболеваний; понадеялись на медкомиссию, которую проведут в военкомате или в пункте сбора. С удивлением выяснили, что медкомиссия не предполагает никаких осмотров специалистами, а только подачу заранее собранных справок о болезнях. Потом — военная часть, обучение, обострение болезни в процессе этого обучения, попытки всё же добиться проведения ВВК с присвоением категории годности. Среди таких — петербуржец с тугоухостью и серьезными проблемами со зрением Александр Углов, о котором писала «Фонтанка».



Насчет категорий требуется небольшое уточнение. С буквами всё более или менее понятно. А — годен к военной службе; Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями; В — ограниченно годен к военной службе; Г — временно не годен к военной службе; Д — не годен к военной службе.

Но кроме букв, есть еще и графы. И от них зависит, насколько тяжелыми должны быть отклонения по здоровью, чтобы получить ту или иную категорию. Подробное описание этих граф (I, II и III) содержится в Постановлении правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.06.2022) «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». Если упростить, то I графа — для призывников-срочников, II графа — для военнослужащих, а III графа, допускающая годность к службе с наиболее широким диапазоном диагнозов, — для контрактников. Вот по этой-то, третьей графе и оценивают здоровье мобилизованных.



«Мы хотим добиться полноценной медкомиссии, чтобы их оценивали по первой или второй графе, а не по третьей, как контрактников», — рассказала «Фонтанке» родственница одного из мужчин, оказавшихся на Захарьевской. Спорная, с точки зрения мобилизованных и их семей, ситуация возникла из-за смены статуса призванных по мобилизации. Согласно Указу президента РФ от 21.09.22 № 647, п. 2 , с момента призыва они приравниваются по статусу к военнослужащим, проходящим службу по контракту. Так что, если ВВК не провели до превращения обладателя повестки в мобилизованного, его ждет только третья графа.



Но прежде чем спорить о графах, мобилизованным приходится решать задачку посерьезнее — надо еще добиться, чтобы ВВК вообще провели. И здесь собеседники «Фонтанки» попали в замкнутый круг. По словам мобилизованных, выглядит он следующим образом: на Захарьевской они получают направление на ВВК в поликлинику на Садовой. Но в поликлинике им говорят, что не могут провести комиссию — и ссылаются на некую «директиву для служебного пользования», которую никому не показывают. Из поликлиники мобилизованных отправляют в госпиталь № 442 . Но в госпитале тоже разводят руками — мол, могут проводить ВВК только в случае категории Д, а для этого надо иметь совсем уж явные увечья.



В результате 14 мобилизованных написали коллективное обращение в военную прокуратуру Санкт-Петербурга , во все военные комиссариаты, которые их призывали, а также председателю призывной комиссии по мобилизации Петербурга Александру Беглову. Авторы обращения потребовали отменить решение о своей мобилизации (текст имеется в распоряжении редакции), потому что ни одному из них не провели медицинского освидетельствования или осмотра.



Их жены тоже объединились и начали писать во все инстанции, а потом пришли на прием к петербургскому депутату Борису Вишневскому. Депутат, в свою очередь, разослал обращения военному прокурору Западного военного округа, военному прокурору Санкт-Петербургского гарнизона, губернатору Санкт-Петербурга — как председателю городской призывной комиссии, министру обороны и начальнику Главного военно-медицинского управления Минобороны. «Мобилизованные, приравненные к контрактникам по указу президента о частичной мобилизации, в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением правительства РФ от 04.07.2013 г. № 565 , должны проходить медицинское освидетельствование силами ВВК, — говорит Вишневский. — А им или вообще отказывают в прохождении ВВК, или пытаются заменить ее «осмотрами», не имеющими юридических последствий, так как только ВВК может установить категорию годности к службе или установить, что гражданин к ней не годен. И решение ВВК можно обжаловать, если не согласен. А когда мобилизованным отказывают в ВВК — это прямо нарушает их конституционное право на жизнь и охрану здоровья».



Мужья тем временем продолжили ходить по кругу между пунктом сбора, поликлиникой и госпиталем. Андрей (имя изменено) был мобилизован Фрунзенским военкоматом. «Там мне не дали возможность предъявить все медицинские документы, по которым я должен быть признан не годным к военной службе (категория Д), — говорит он. — У меня на руках было направление на проведение ВВК, однако на протяжении нескольких недель я не мог её пройти. На просьбу указать причины отказа врачи ссылались на «секретную директиву», письменный отказ предоставлять тоже отказывались. У меня выявлены опухоли, назначена плановая операция на начало 2023 года». Но чтобы дождаться этой операции, Андрею необходимо пройти ВВК и получить хотя бы категорию В.



Один из разговоров с врачом поликлиники на Садовой Андрей записал на диктофон (аудиозапись есть в распоряжении редакции). Врач снова сослался на директиву «для служебного пользования», по которой поликлиника якобы не имеет права проводить ВВК, а только отправлять военнослужащих на обследование в стационар, то есть в госпиталь № 442 . Но вот незадача: мобилизованные уже побывали в госпитале по тому же вопросу и выяснили, что нужную им категорию годности (В или Г) там «не выставляют», а ВВК проводят только при очевидных признаках категории Д. Из госпиталя их отправили обратно в поликлинику. Вот диалог из этой бесконечной сюжетной петли, в которую попали мобилизованные с различными диагнозами. Врач объясняет причины отказа в ВВК «своими словами» (реплики мобилизованного выделены жирным шрифтом).



— Мы не можем! В отношении вас ситуация такая. Они (стационар. — Прим. ред.) должны вас освидетельствовать. У вас предполагается категория Д. И они должны написать: на данный момент, на сегодня, категории Д нет, а есть Г. А мы не проводим в отношении вас ВВК.

— То есть такая система: я сегодня могу поехать в 442-й госпиталь...

— С направлением, да?

— У меня есть направление (на ВВК. — Прим. ред.), но направление к вам, сюда, на Садовую. Ну, я не знаю, приеду с этим. <...> И они мне должны эту бумажку с категорией выдать?



— После операции. Операция будет когда? Они должны после операции выставить свою категорию. Ну, через семь дней максимум.

— И надо, чтобы вы написали бумажку (об отказе в ВВК. — Прим. ред.).

— Вас врач уже посмотрел? Наверное, два раза уже посмотрел? И написал: нуждается в стационарном лечении? Ну не можем мы. Вот есть, что называется, возможности, вот хочешь, баба, — а у тебя не стоит... Ну, не стоит у нас на это дело. Всё!



— Понятно, хорошо...

—...член короткий!

— Для того чтобы вы дали письменный ответ, что «мы не можем провести здесь ВВК», вам нужно...

— Мы ссылаемся на директиву. Ну, пойду я сейчас, найду этот номер [директивы], но толку вам, что вы будете этот номер знать?

— Мне он нужен. По закону мне должны провести ВВК.

— Это директива, там 4 страницы текста, но это всё касается не вас, а военкомата. А две статьи касаются поликлиник. И в ней написано: при выявлении состояния здоровья, при котором предполагается Д, должен быть направлен — не на ВВК, а в стационарные условия на обследование.

— Так мне как раз номер директивы поможет, мне необходима выписка из нее. Как мне сказали, я могу ее в Интернете найти.

— Не найдете, она ДСП-шная, для служебного пользования.

— Мне нужна выписка из нее.

— ДСП-шная!

— Так мне только выписка, мне весь документ не нужен, вы должны мне предоставить...



— Она не предоставляется.

— ДСП-шная предоставляется, если это касается меня. Часть, мне весь документ не нужен.

— Если мы идем по такому бюрократическому пути, делайте письменный запрос, мы дадим вам письменный ответ. Пишите: в отношении меня не решен вопрос, а руководство и медицинские работники ссылаются, что есть документ, который определяет направление меня на стационарное обследование.

— И в какой срок предоставляется ответ?

— Месяц! Оно не надо вам...

— Так а кто может в отношении нас категорию поставить? Кроме Д?

— Стационар!

— Так нам стационар говорит, что только категорию Д ставит.

— Вот эта проблема решена должна была быть в военкомате. А в военкомате врачей поставили временно из гражданской клиники... Врачи гражданские вот за такую зарплату — никакого интереса. Я сам в военкомате службу прошел. Я всё это знаю. Пришел в военкомат, жалоб нет — иди, следующий. Сними трусы, надень трусы, иди дальше. Зуб болит? А по зубам! И по правому уху! Так у меня левое болит? Тем более! Это военкомат. Но в военкомате, если они видели у вас действительно заболевание, они должны были направить в больничку.



— Да это должны были...

— А теперь дальше, в чем вы виноваты, очень даже виноваты. Вы должны были обо всех изменениях состояния здоровья... вот я заболел, меня прооперировали, отрезали ноги.

— Да это понятно...

— Больница должна сообщить военкомату. А в военкомате компьютеров нету! Там сидит бабушка...

. — Да всё там есть...

— Ручка у нее такая вот — тьфу! Чернильная! И она … (совершает действия поступательного характера. — Прим. ред.), эта бабушка старая, а даже если перед ней стоит компьютер, она не знает, как нажать кнопочку.

В ответ на настойчивые вопросы мобилизованного, можно ли где-нибудь в городе получить-таки в результате ВВК категорию В, врач говорит, что для командиров есть «только две категории: живые и мертвые», где Д — это уже «мертвый». «Освидетельствование не проводится, только при подозрении на Д», — утверждает медик.



В конце концов мобилизованным, с которыми общалась «Фонтанка», удалось заполучить текст той самой «директивы», из-за которой им отказывали в проведении ВВК. Документ под исходящим номером 161/1/14458 за подписью начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрия Тришкина датирован 30 сентября 2022 года. И никакой пометки «ДСП» в нем нет, хотя он объясняет, как следует реализовывать другой документ, как раз таки имеющий гриф «для служебного пользования» (указание первого заместителя министра обороны РФ от 25 сентября 2022 года № 161/1/14066дсп ).



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В директиве говорится, что военно-медицинскую комиссию следует организовывать «при выявлении военнослужащих с явными объективными признаками наличия увечий, заболеваний, по которым в соответствии с расписанием болезней предусматривается категория годности «Д» — не годен к военной службе и (или) предоставлении ими медицинских документов (копий документов, заверенных в установленном порядке), подтверждающих наличие увечий, заболеваний». Если соответствующие категории Д увечья или болезни не выявлены, военнослужащего следует вернуть в воинскую часть, а командование части «уведомить о факте необоснованного направления военнослужащего в военно-медицинскую организацию».



При этом в состав ВВК должны входить как минимум три медика, включая председателя ВВК и врача-специалиста клинического профиля, соответствующего выявленному у военнослужащего увечью или заболеванию. Категорию Г (временно не годен) имеют шанс получить на время отпуска по болезни только те мобилизованные, кто был направлен на лечение в связи с увечьем или заболеванием, по которым они могут быть признаны не годными к военной службе. И здесь мы возвращаемся к предыдущему пункту — где говорится, что признаки «увечий» должны быть «явными и объективными». О других категория годности и порядке их признания в документе нет ни слова. Вот и выходит, что на данный момент для медицины существуют только А и Д — годные и не годные.



P. S.: Как стало известно «Фонтанке», с понедельника, 21 ноября, самых активных «жалобщиков» из числа мобилизованных, добивавшихся ВВК на Захарьевской, начали обследовать врачи. Но получат ли они в результате категории годности — и что это будут за категории — пока неясно.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»