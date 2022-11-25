Представитель Джонни Деппа опроверг информацию о том, что он снова сыграет Джека Воробья

Команда Джонни Деппа опровергла информацию о его возможном участии в съёмках новых «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник в окружении актёра.



По его словам, Джонн Депп, как и заявлял раньше, не будет больше играть роль Джека Воробья.



Заменить капитана, по слухам, может 32-летняя австралийская актриса Марго Робби. По её словам, идея ввести женский персонаж разрабатывается давно. Впрочем, об официальном решении пока ничего не известно.



Ранее издание The Sun сообщило, что Джонн Депп якобы сыграет капитана Джека Воробья в новом фильме эпопеи «Пираты Карибского моря» спустя пять лет после последней картины, и съёмки начнутся в феврале.

