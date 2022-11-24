Джонни Депп может сняться в новых «Пиратах Карибского моря»

59-летний Джонни Депп снова сыграет капитана Джека Воробья в новом фильме эпопеи «Пираты Карибского моря» — спустя пять лет после последней картины. Об этом 23 ноября сообщила The Sun.
«Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем производство будет полностью запущено», — рассказал источник издания.
По его словам, съёмки планируется начать в феврале в «совершенно секретном месте в Великобритании». Предварительное название — «День на море», проект находится в начальной стадии, и режиссёр пока не определён. Исполнительным продюсером назначен Брюс Хендрикс, работавший над первыми тремя фильмами.
«Весь проект окутан тайной, и Disney хочет держать все в секрете, насколько это возможно», — отметил источник.
Депп дебютировал в роли Джека Воробья в «Проклятии черной жемчужины» в 2003 году и сыграл капитана во всех пяти фильмах.