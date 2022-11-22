Почти готова. Посмотрите, как «СКА-Арена» выглядит изнутри

Строительство новой ледовой арены в Петербурге почти завершено. Сейчас объект готов почти на 88 процентов, а полностью возведение «СКА-Арены» должны закончить в мае, сообщает 22 ноября пресс-служба Смольного.
Объем работ действительно впечатляющий. На стадионе смонтировано 4,4 тонны металлоконструкций и полностью завершено остекление. Высажено более 400 деревьев для будущего парка возле арены.
Еще в апреле в Смольном заявили, что отмена чемпионата мира — 2023 по хоккею в Петербурге не повлияет на строительство «СКА-Арены». А в конце августа стало известно, что комитет по инвестициям не перевел 10 млрд рублей капитального гранта, который петербургский бюджет должен выделить на строительство стадиона, из-за отсутствия положительного заключения Главгосэкспертизы.