Петербург не перевел свои 10 млрд рублей на «СКА-Арену». Причина — госэкспертиза до сих пор не одобрила документацию

Комитет по инвестициям до сих пор не перевел 10 млрд рублей капитального гранта, который петербургский бюджет должен выделить на строительство «СКА-Арены». Он объясняет это отсутствием положительного заключение Главгосэкспертизы.
Таким образом 31 августа глава комитета Роман Голованов объяснил депутатам ЗакСа слабое исполнение расходной части бюджета 2022 года его ведомством — всего 20%. Практически все оставшиеся 80% — это и есть грант на строительство комплекса на месте СКК. По словам Голованова, заключение Главгосэкспертизы — это одно из условий перечисления бюджетных средств, согласно концессионному соглашению, однако сроки его получения неоднократно переносились.
В самой компании «СКА-Арена» уточнили, что заключение по технической части получено еще в прошлом году. Ждут документа по архитектурной концепции кровли и фасада — «Фонтанка» подробно рассказывала о ней. При этом недавно компания отчиталась о монтаже верхнего блока архитектурного фасада ледовой арены и показал видео работ. Общая готовность здания составляет сейчас 80%.
Роман Голованов, в свою очередь, уточнил «Фонтанке», что требуется заключение ГГЭ по ряду изменений в документации. Логика бюджетного процесса подсказывает, что если до осенней корректировки концессионер не предоставит документ, комитету придется вычеркивать 10 млрд из бюджета 2022 года и снова запрашивать их на 2023-й.