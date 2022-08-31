Петербург не перевел свои 10 млрд рублей на «СКА-Арену». Причина — госэкспертиза до сих пор не одобрила документацию

Комитет по инвестициям до сих пор не перевел 10 млрд рублей капитального гранта, который петербургский бюджет должен выделить на строительство «СКА-Арены». Он объясняет это отсутствием положительного заключение Главгосэкспертизы.

Таким образом 31 августа глава комитета Роман Голованов объяснил депутатам ЗакСа слабое исполнение расходной части бюджета 2022 года его ведомством — всего 20%. Практически все оставшиеся 80% — это и есть грант на строительство комплекса на месте СКК. По словам Голованова, заключение Главгосэкспертизы — это одно из условий перечисления бюджетных средств, согласно концессионному соглашению, однако сроки его получения неоднократно переносились.