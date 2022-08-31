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    Петербург не перевел свои 10 млрд рублей на «СКА-Арену». Причина — госэкспертиза до сих пор не одобрила документацию

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    Комитет по инвестициям до сих пор не перевел 10 млрд рублей капитального гранта, который петербургский бюджет должен выделить на строительство «СКА-Арены». Он объясняет это отсутствием положительного заключение Главгосэкспертизы.

    Таким образом 31 августа глава комитета Роман Голованов объяснил депутатам ЗакСа слабое исполнение расходной части бюджета 2022 года его ведомством — всего 20%. Практически все оставшиеся 80% — это и есть грант на строительство комплекса на месте СКК. По словам Голованова, заключение Главгосэкспертизы — это одно из условий перечисления бюджетных средств, согласно концессионному соглашению, однако сроки его получения неоднократно переносились.

    В самой компании «СКА-Арена» уточнили, что заключение по технической части получено еще в прошлом году. Ждут документа по архитектурной концепции кровли и фасада — «Фонтанка» подробно рассказывала о ней. При этом недавно компания отчиталась о монтаже верхнего блока архитектурного фасада ледовой арены и показал видео работ. Общая готовность здания составляет сейчас 80%.

    Роман Голованов, в свою очередь, уточнил «Фонтанке», что требуется заключение ГГЭ по ряду изменений в документации. Логика бюджетного процесса подсказывает, что если до осенней корректировки концессионер не предоставит документ, комитету придется вычеркивать 10 млрд из бюджета 2022 года и снова запрашивать их на 2023-й.

    Правительство Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение по реконструкции и эксплуатации спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в начале 2021 года. Согласно конкурсной документации, обновленная арена должна быть готова к маю 2023 года. Завершить строительство планировалось осенью этого года.

    В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. «Фонтанка» сняла фильм, посвященный годовщине обрушения.

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