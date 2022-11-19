Под Петербургом продолжают находить грибы и бить рекорды. Местами – под снегом

Жители Петербурга и Ленинградской области продолжают наведываться в лес за грибами. Местами их приходится выкапывать из-под снега.
Неожиданным «уловом» в Выборгском районе Ленобласти поделилась участница группы «Грибы и Грибники СПб» Наталья. Корзина полна, но добывать дары леса было явно непросто. «Как вы их находите под снегом??», – удивляются в комментариях.
Рекордсменом поздней осени почти наверняка станет грибник, принесший домой 56 килограммов грибов. «Тихая охота» у него удалась несколькими днями ранее, 16 ноября.