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    В ЕС назвали общую сумму, на которую заморозили российские активы

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    Евросоюз заморозил российские активы на сумму в 68 млрд евро. Об этом 18 ноября пишет издание Politico со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии.

    Большая часть активов была заморожена в Бельгии (50 млрд евро) и в Люксембурге (5,5 млрд евро). На эти страны, а также и ФРГ, Ирландию, Италию, Австрию, Францию приходится более 90 % замороженных активов.

    Также около 33,8 млрд евро могут приходиться на резервы РФ. Однако точной цифры пока нет.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Еврокомиссия подготавливает юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.

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