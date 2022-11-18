В ЕС назвали общую сумму, на которую заморозили российские активы

Евросоюз заморозил российские активы на сумму в 68 млрд евро. Об этом 18 ноября пишет издание Politico со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии.

Большая часть активов была заморожена в Бельгии (50 млрд евро) и в Люксембурге (5,5 млрд евро). На эти страны, а также и ФРГ, Ирландию, Италию, Австрию, Францию приходится более 90 % замороженных активов.

Также около 33,8 млрд евро могут приходиться на резервы РФ. Однако точной цифры пока нет.