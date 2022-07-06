ЕС готовит законодательство для передачи активов «российских олигархов» на восстановление Украины

Еврокомиссия подготавливает юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Об этом 6 июля заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании в Европарламенте.



«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — сказала она (цитата ТАСС).