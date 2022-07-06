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    ЕС готовит законодательство для передачи активов «российских олигархов» на восстановление Украины

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    Еврокомиссия подготавливает юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Об этом 6 июля заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании в Европарламенте.

    «Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — сказала она (цитата ТАСС).


    Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, которую объявил президент РФ Владимир Путин. Минфин заявил, что в результате были заморожены около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ.

    В начале мая глава дипломатии Евросоюза предложил передать замороженные активы РФ для восстановления Украины.

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