Куда пойти 18–20 ноября: концерт МакSим, «ГумFest 3.0» и театральная выставка-драма

Фото: кадр из фильма «1000 дёшевых зажигалок» Поделиться Поделиться





На предпоследних выходных ноября погода становится всё холоднее, а вот культурная жизнь кипит. Места, где искать главные выставки, поучаствовать в интерактивном спектакле о временах ГУЛАГа и отдохнуть, потанцевав под «Алису», — в большом гиде «Фонтанки» по выходным.

Актуальное

«Любовь к трём апельсинам» проводит по искусству столетия

С 18 ноября 2022 до 16 апреля 2023 года, 12+

В Музее театрального и музыкального искусства начала работу выставка-«блокбастер» «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева». Портреты героев эпохи кисти Константина Сомова, венецианца Луки Карлевариса и других мастеров предоставили частные коллекционеры и музеи от Русского до Третьяковки. Внутреннее пространство экспозиции устроено как драма в четырех актах. В первой части, «Венеция в Петербурге Серебряного века», зрители видят карнавал «веницейской жизни». Раздел «Арлекины Серебряного века» посвящен сценическим исканиям Всеволода Мейерхольда и его соратников. Из третьего акта, «Езда в остров любви», можно узнать о феномене жизнетворчества деятелей Серебряного века, ну а заключительная ступень, «Маскарад. Время закатов», приводит к трагическому финалу целой эпохи.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Дыхание и приключения: «ГумFest 3.0» очертит самое главное

19 ноября, 16+

В отделе библиотеки Маяковского на Гражданке стартует третий фестиваль гуманитарных наук «ГумFest 3.0». На повестке — «антитревожные мастер-классы», лекция о причинах и профилактике стресса, разговоры о стоиках и не очень серьёзный квизбук про Астрид Линдгрен. Нужна регистрация.

МакSим собирает Петербург на арене

18 ноября, 20.00, 12+

МакSим даëт большой концерт в СКК «М-1 Арена», и для фанатов это огромный праздник. В 2021 году певица крайне тяжело пережила коронавирус, и многие уже не надеялись на хороший исход. Если вспомнить об этом, название программы «Я буду жить» покажется особенно подходящим. Важно ещё и то, что в этом году исполняется 15 лет альбому «Это мой рай» — тому самому, где впервые прозвучали классические «Научусь летать» и «Лучшая ночь».



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«Детские дни» — теперь в книжном

19 и 20 ноября, 0+

В «Подписных изданиях» — большой переполох и много веселья. В предпоследние выходные ноября сотрудники приглашают дошкольников, тех, кто постарше, и, конечно же, их родителей, на встречи с мультипликатором Гарри Бардиным, художником Антоном Ломаевым, писательницей Ирой Зартайской и иллюстратором Александром Голубевым. Они расскажут о жизни, творчестве и ответят на все вопросы. Нужна регистрация.

Герзмава и Джиоева встретятся в Мариинке



20 ноября, 19.30, 6+

В воскресенье на исторической сцене Мариинского театра вручают национальную оперную премию «Онегин». На звание лучших претендуют 19 певиц и певцов и 8 оперных премьер из разных регионов России в восьми конкурсных номинациях. Петербург в списке представили тенор Сергей Алещенко из камерного музыкального театра «Санктъ-Петербург Опера» и солист Мариинского бас-баритон Магеррам Гусейнов. На большом праздничном гала-концерте среди прочего прозвучат арии из «Тоски», «Войны и мира», «Жизни за царя», «Евгения Онегина». Исполнители — дивы Хибла Герзмава и Вероника Джиоева, тенор Сергей Романовский, баритон Василий Ладюк, бас Дмитрий Ульянов.



Фото: Владимир Убушиев, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На сцене

«Травиату» раскрутят по-новому

17 и 18 ноября, 18+

На сцене театра «Мюзик-Холл» проходят показы оперы Джузеппе Верди «Травиата» о любви куртизанки. За режиссерские решения отвечает Наталья Индейкина, известная тем, кто часто бывает в «Мюзик-Холле», по постановкам «Великий Гэтсби», «Портрет Дориана Грея», «Донна Флор и два ее мужа». Творческая команда наполнила пространство «Травиаты» символами: видеоряд отражает метания героев, а в финале зрители видят, как на сцене бьётся большое зеркало. На премьерном показе партию Жоржа Жермона исполнит Василий Герелло, а Виолетты — солистка «Мюзик-Холла» Назия Аминева.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Алиса» сыграет «Дудку»

19 ноября, 19.00, 16+

Константин Кинчев и группа «Алиса» собирают «Юбилейный» на презентации долгожданного альбома «Дудка». На 16 новых песен коллектив собирал средства через краудфандинг, а запись шла всё два коронавирусных года.



Филармония обратилась к классике экспериментаторства

18 ноября, 19.00, 6+

Международный фестиваль новой музыки «Звуковые пути» откроется концертом «Русское зеркало Джорджа Крама» в Малом зале Филармонии. Среди написанного американским композитором, пятничным вечером прозвучат «Метаморфозы II» для фортепиано, «Slipper» для сопрано и фортепиано и «11 эхо осени для ансамбля». Крам исследовал так называемое техническое расширение возможностей музыки и выступал за максимальную зрелищность представления звука. Широкой публике композитор может быть знаком по треку, звучащему в ленте «Изгоняющий дьявола» 1973 года.



На театральных подмостках

Истории из ГУЛАГа стали спектаклем-порталом

18 ноября, 19.00, 18+

На площадке «Скороход» представляют спектакль «501.503» в жанре документального погружения. Постановка посвящена строительству железнодорожной Трансполярной магистрали заключенными ГУЛАГа на Ямале. Режиссёр Мария Галязимова решила использовать документальные свидетельства узников: отрывки из дневников, писем, воспоминаний будут двигать сюжет, при этом зачитывать их вслух предложат 10 желающим. Зрители вправе решать, на что обратить внимание, пропустить ли какой-то кусок или вовсе сменить персонажа. Такой подход превращает постановку в абсолютно иммерсивное действие, где каждый определяет степень погружения и «проживания» страшного.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Известные москвичи — в гостях «На Литейном»

18 и 19 ноября, 16+

Театр «На Литейном» принимает коллектив «Около дома Станиславского», и это — большое событие. Московская труппа редко доезжает до Петербурга, а ещё реже представляет программу, где на сцене играл бы сам режиссер. В первый день зрителям покажут «Школу для дураков» по роману Саши Соколова: это история о годах школьной учёбы и воспоминаниях, которую разыгрывает практически вся труппа театра. В субботу в программе — постановка «Сторож» по одноимённой пьесе Нобелевского лауреата Гарольда Пинтера. Тут на сцену выйдет сам режиссер театра Юрий Погребничко.



Context празднует в Александринке

18 ноября, 19.30, 16+

На Новой сцене Александринского театра — вечер современного танца от студии Context Дианы Вишневой. Проекту исполняется пять лет, и в честь этого зрителям покажут одноактные балеты, миниатюры и фрагменты спектаклей постановщиков и артистов, в разные годы работавших с балериной и её студией. Важная часть шоу — премьерная постановка Елены Чуриловой «Канатоходцы». Исполнителями партий стали педагоги студии — Алевтина Грунтовская, Евгения Сабурова, Анастасия Бояринцева, Александра Сергеева и Ксения Семенова.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Сказка о рыбаке и рыбке» — в мире гаджетов

20 ноября, 11.00, 6+



В театре «Легенда» детям показывают пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке» в новой интерпретации. Мораль истории о жадности осталась прежней, а вот внутреннее наполнение обновилось. В постановке режиссера Натальи Сергеевой сюжет о встрече старика и волшебной обитательницы морей насыщен отсылками к популярным видео и шуткам. Зрители услышат знакомые мелодии и точно узнают танцевальные движения. Нравоучения отходят на второй план: будет ярко и весело!



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Легенда» сведёт двоих «там же, тогда же»

20 ноября, 19.15, 16+

Спектакль «Я тоже тебя люблю» в театре «Легенда» вырос из романтической комедии канадского драматурга Бернарда Слэйда «Там же, тогда же». Главные герои ведут обычную жизнь, и у каждого своя семья, но на протяжении двух десятков лет они встречаются друг с другом на один день в году, чтобы провести время вместе. В сценической интерпретации истории особую роль играет музыка: известные мелодии и танцевальные номера под аккомпанемент хитов прошлых лет становятся в спектакле словно третьим действующим лицом, сопровождающим героев на протяжении всех лет.

В музеях

«Росфото» ретроспективно открывает Петербург

До 15 января, 0+

В «Росфото» заработала выставка «Град Петров», на которой собраны фотографии с видами города. Часть материалов на экспозиции была подготовлена для журнала «Мир искусства» ещё в преддверии двухсотлетия города, то есть больше ста лет назад! Мирискусники увлекались культурой XVIII века, и уже тогда старались запечатлеть «петровский» город во всех его проявлениях.



Фото: Росфото Поделиться Поделиться





В «Эрарте» — сцены из жизни кота

До 12 февраля, 6+

В музее современного искусства «Эрарта» открывается фотовыставка «Маленькая девочка и кот Том». Создатель — Андрей Прохоров, прославившийся благодаря портрету британского кота в круглых пилотских очках. Его новая серия — история дружбы ребёнка и его животного.

«Свет во всём» обеспечат фонарики

С 17 ноября до 2023 года

В музее «Русский левша» зажигают «Свет во всём». Для экспозиции художница Инна Чиж создала коллекцию необычных светильников. У каждого — оригинальная форма и история.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На экране

Последний день — теперь фильм

С 17 ноября 16+

В кино — фильм Ильи Поплаухина о последнем дне Янки Дягилевой. Автор попытался представить, что могло случиться с певицей и что её угнетало перед тем, как произошло непоправимое. В ленте «На тебе сошелся клином белый свет» играет дебютантка Кира Пиевская. Маккей играет в истории Бронте

С 17 ноября, 18+

В прокате — байопик про Эмили Бронте, автора книги «Грозовой перевал». По сюжету, будущая знаменитая писательница живёт с родными и ревнует к славе старшей сестры. Встреча с викарием Уильямом Уэйтманом запускает судьбоносную цепочку событий. Главную роль исполняет Эмма Маккей, известная по сериалу Sex Education.



Звезда «Гладиатора» — в своëм собственном фильме

С 17 ноября, 16+

Рассел Кроу сам написал сценарий для триллера «Покерфейс», тут же его срежиссировал и исполнил главную роль. Его персонаж принимает гостей, когда на дом нападают неизвестные. Теперь главная задача — понять, как связаны эти события. Подростковый бунт снова в кино

С 17 ноября, 18+

В прокате — криминальная драма о подростках «1000 дёшевых зажигалок», премьера которой прошла минувшим летом на кинофестивале «Окно в Европу». Два друга соревнуются в том, кто из них более опасен и неприемлем для общества.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

