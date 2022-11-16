В Петербурге представят иммерсивный документальный спектакль о строительстве Трансполярной магистрали заключенными ГУЛАГа

«Скороход» как театральное пространство, кажется, решил составить целый репертуар спектаклей на трудные темы истории. Так, совсем недавно, 12 ноября, состоялась премьера спектакля Сергея Азеева «Саша, не бойся!» по детской повести Евгения Ельчина «Сталинский нос», а благодаря режиссеру Варе Светловой на площадке показывают спектакль «Eva», основанный на биографии Евы Браун.

Новая постановка посвящена строительству на Ямале железнодорожной Трансполярной магистрали заключенными ГУЛАГа. В спектакле использованы архивные документы, свидетельства, письма узников лагерей, охранников, местных жителей и других очевидцев строек № 501 и № 503, которые собраны в книгах «Мертвая дорога» и «Арктический проект Сталина» Вадима Гриценко и Вячеслава Калинина.

Режиссер Мария Галязимова придумала следующую структуру спектакля — медиа пространство, в котором при помощи виртуального ведущего и видео- и аудиооформления участники озвучивают документальный материал, создавая тем самым новое драматургическое произведение об эпохе, явлении и всех подробностях гигантской стройки ГУЛАГа, о живых людях и судьбах.

Роли 10-ти героев исполнят 10 зрителей. Каждый из зрителей получит набор карточек с отрывками из интервью и будет выбирать, какие из них зачитать. Отказаться от роли, сменить персонажа или передать слова другому зрителю можно будет по ходу действия постановки. Судя по описанию спектакля, подобные «спойлеры» не помешают зрителю — главный выбор будет сделан на спектакле — испытать чувства участника или наблюдающего.



Кроме эффекта соучастия погружать зрителей в мир ГУЛАГа будет особое звуковое сопровождение и демонстрация документальной хроники.

