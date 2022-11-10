В Петербурге представят спектакль о детском страхе в СССР 30-х

В основе постановки Сергея Азеева — повесть Евгения Ельчина «Сталинский нос». Название, данное писателем Евгением Ельчиным своей повести, отсылает нас к гоголевской фантасмагории, чей мотив «живого» носа повторяется и в книге. Название же, данное инсценировке, отражает один из главных смысловых посылов спектакля и повести — преодоление страха в мире, наполненном страхом и недоверием.

В центре и прозаической, и театральной истории — маленький мальчик Саша Зайчик, который готовится стать пионером и очень хочет быть похожим на отца. Но происходит столкновение со страшной стороной советской действительности. Страшные события, атмосфера доносительства и предательства времени сталинского террора показаны глазами ребенка, которому в этом мире приходиться взрослеть.



В спектакле участвуют Анна Лебедь-Кочеткова и Стас Дёмин-Левийман.



Евгений Ельчин — художник, график и детский писатель. Родился в Ленинграде, окончил ЛГИТМИК (ныне РГИСИ). После выпуска был в числе основателей Томский областной театр юного зрителя. В 1983 году эмигрировал в США после «визита» к себе домой представителей КГБ (по словам автора ощущения от общения с КГБ вложены в образ и мысли Саши Зайчика). В 2011 году Ельчин написал и проиллюстрировал книгу «Сталинский нос» (Breaking Stalin’s Nose), а потом перевëл еë на русский.

