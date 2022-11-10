В кино — российская драма о подростках-экстремистах

17 ноября в кинопрокат выходит фильм Ирины Обидовой «1000 дешевых зажигалок», премьера которой прошла этим летом на выборгском фестивале «Окно в Европу».
Это криминальная драма, в центре которой жизнь семнадцатилетнего бунтаря Артема. Его лучший друг — Костя, вместе они совершают опасные выходки. Когда руководство техникума составляет неофициальный список опасных подростков, Костя оказывается в нем на первом месте и наслаждается внезапной славой. Желая быть замеченным, Артем начинает соревноваться с бывшим другом. А еще в его жизни появляется девушка, Кира. История, полная социальной невидимости, подростковой агрессии и буллинга, запутывается в слишком тугой и опасный клубок…
Картина стала полнометражным дебютом режиссера. Сценарий к ней написала Лиза Цыганова, представившая этот проект в международной лаборатории для молодых кинематографистов на Берлинском кинофестивале в 2021 году. Фильм снимался в Москве и в Петербурге. Артема сыграл молодой актер Павел Чернышев из театра Олега Табакова, его друга Костю — Никита Плахотнюк («Последний министр»). Кроме того, в фильме сыграли Евгений Серзин («Лето»), Юлия Марченко («Вертинский») и Ульяна Фомичева («Проект «Анна Николаевна»).
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Федор Дубшан