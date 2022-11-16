В Петербурге пройдут гастроли театра Погребничко «Около дома Станиславского»

18 и 19 ноября на сцене Театра «На Литейном» пройдут гастроли московского театра «Около дома Станиславского». Петербургских зрителей ожидает сразу два знаковых события — во-первых, возможность увидеть спектакли Погребничко, которые редко привозят в Петербург, и, во-вторых, на сцену выйдет сам режиссер.
18 ноября будет показана «Школа для дураков» (16+) по роману Саши Соколова. В этом году спектаклю исполняется 10 лет. Он считается одним из самых многолюдных спектаклей, в нём задействована почти вся труппа театра. А критики окрестили постановку Погребничко одной из самых «нежных» постановок театра — это история об ученике Таком-то, который, вспоминая детство и учебу в школе, описывает и комментирует мир, в котором прошедшее время то и дело путается с настоящим.
19 ноября на сцену выйдет Юрий Погребничко в камерной постановке «Сторож» (16+) по одноимённой пьесе британского лауреата Нобелевской премии Гарольда Пинтера. Пьеса разложена на четырех персонажей и лишена событий, а весь её смысл в абсурдности и напряженных паузах. Постановка Погребничко — своеобразное послание к собственной биографии — режиссер участвовал в подпольных спектаклях Григория Залкинда, в том числе по Пинтеру. Спектакли игрались на сценах клубов и НИИ в Москве. Когда в 1989 году Погребничко поставит в своем театре пьесу «Сторож», он укажет одним из режиссеров Залкинда.
16+
Полина Никитина