Студия современного танца Context отпразднует пятилетие премьерой «Канатоходцев» на Новой сцене Александринки

19 ноября на Новой сцене Александринского театра пройдет вечер современного танца. Событие организовано студией Context в честь своего пятилетия.
В программе вечера — одноактные балеты, миниатюры и фрагменты спектаклей постановщиков и артистов, в разные время работавших с Дианой Вишневой и её студией. Среди работ вечера — фрагмент спектакля «Материя» от Ольги Васильевой, поставленный в рамках десятого сезона фестиваля Context, и фрагмент работы «Эхо» хореографа Константина Кейхеля.
Также во время вечера состоится премьера, специально созданная к юбилею студии. Это постановка Елены Чуриловой «Канатоходцы». Исполнителями партий станут педагоги студии — Алевтина Грунтовская, Евгения Сабурова, Анастасия Бояринцева, Александра Сергеева и Ксения Семенова.
Studio Context Diana Vishneva — проект Фонда балерины Дианы Вишневой. Концепция проекта — создать место, где и профессионалы, и любители могут реализовать свой творческий потенциал. В проектах студии — танцевальное пространство в Новой Голландии, ставшее первым местом, объединяющим профессиональных артистов балета и широкую аудиторию, желающую стать ближе к танцевальному искусству, онлайн-диалоги балерины с коллегами по цеху и создание танцевальных перформансов.
Подробности программы смотрите на сайте.
12+
Полина Никитина