«Мюзик-Холл» покажет чувственную оперу о любви в жанре мюзикла

17 и 18 ноября, а также 8 декабря на сцене театра «Мюзик-Холл» пройдут показы оперы Джузеппе Верди «Травиата». Опера Верди о любви куртизанки основана на тексте Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» и считается одной из вершин оперного репертуара. Впервые «Травиата» в версии «Мюзик-Холла» была показана на закрытии X Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем» в 2021 году.

За режиссерские решения в спектакле отвечает Наталья Индейкина. Она уже известна зрителям «Мюзик-Холла» по постановкам «Великий Гэтсби», «Портрет Дориана Грея», «Донна Флор и два ее мужа». Главная мысль Индейкиной: «Действие не имеет временных рамок», что делает «Травиату» не только великой оперной историей любви, но и историей, существующей вне рамок времени и пространства.

