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    «Мюзик-Холл» покажет чувственную оперу о любви в жанре мюзикла

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    Фото: пресс-служба «Мюзик-Холла»
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    17 и 18 ноября, а также 8 декабря на сцене театра «Мюзик-Холл» пройдут показы оперы Джузеппе Верди «Травиата». Опера Верди о любви куртизанки основана на тексте Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» и считается одной из вершин оперного репертуара. Впервые «Травиата» в версии «Мюзик-Холла» была показана на закрытии X Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем» в 2021 году.

    За режиссерские решения в спектакле отвечает Наталья Индейкина. Она уже известна зрителям «Мюзик-Холла» по постановкам «Великий Гэтсби», «Портрет Дориана Грея», «Донна Флор и два ее мужа». Главная мысль Индейкиной: «Действие не имеет временных рамок», что делает «Травиату» не только великой оперной историей любви, но и историей, существующей вне рамок времени и пространства.

    Сценография Юлии Гольцевой привносит в спектакль метафоры увядания, разрушения мечты, тщетности бытия. Главной символической точкой спектакля станет зеркало, которое разобьется в конце. За видеоряд, призванный быть отражением внутреннего мира героев, отвечает Вадим Дуленко.

    Фото: пресс-служба «Мюзик-Холла»
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    На премьерном показе партию Жоржа Жермона исполнит Василий Герелло, один из первых исполнителей оперы на языке оригинала, а партию Виолетты — молодая солистка «Мюзик-Холла» Назия Аминева.

    Опера исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами.

    18+

    Полина Никитина

    Фото: пресс-служба «Мюзик-Холла»
    Фото: пресс-служба «Мюзик-Холла»

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