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    «Покерфейс» Рассела Кроу покажут в российских кинотеатрах

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    В триллере «Покерфейс» актер Рассел Кроу, которого представлять не надо, выступил в роли режиссера, сценариста и исполнителя главной роли. В российский прокат выходит 17 ноября.

    Фото: кадр из фильма
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    По сюжету, миллиардер Джейк собрал в своем особняке друзей детства на дружескую партию. Но на дом совершается нападение неизвестных и Джейку предстоит понять, как связана встреча старых знакомых и угроза его жизни.

    Для Кроу этот фильм — вторая режиссерская работа. До этого он снял военную драму «Искатель воды», где тоже исполнил главную роль вместе с Ольгой Куриленко. Причем на пост режиссера Кроу попал, в сущности, случайно: картина снималась в Сиднее, и во время коронавирусного локдауна первоначальному режиссеру, американцу Гэри Фледеру, было сложно въехать в страну. Кроу занял его место. Кроме него, в фильме появляются и другие знаменитости: Эльза Патаки («Форсаж»), Лиам Хемсворт («Голодные игры») и рэпер RZA.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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