«Алиса» представит Петербургу новую «Дудку»

Константин Кинчев и группа «Алиса» — обладатели невероятной по своей мощи народной любви. Музыканты до этого попадали в СМИ с новостями о рекордных сборах на краудфандинге, а теперь «Алиса» объявила о солд-ауте на ближайшем концерте в «Юбилейном». Так эффектно 19 ноября Константин Кинчев отметит выход нового альбома под названием «Дудка». (16+)



Работа над «Дудкой» шла два года, во время которых в мире бушевал коронавирус. В альбом вошли 16 новых песен, на запись которых «Алиса» уже традиционно собирала деньги методом краудфандинга. Сумма получилась рекордной — 31 с половиной миллион рублей. Сам Кинчев при этом отмечал, что не занимается сбором денег, а продает результат своего труда.

