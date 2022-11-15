«Алиса» представит Петербургу новую «Дудку»

Константин Кинчев и группа «Алиса» — обладатели невероятной по своей мощи народной любви. Музыканты до этого попадали в СМИ с новостями о рекордных сборах на краудфандинге, а теперь «Алиса» объявила о солд-ауте на ближайшем концерте в «Юбилейном». Так эффектно 19 ноября Константин Кинчев отметит выход нового альбома под названием «Дудка». (16+)
Работа над «Дудкой» шла два года, во время которых в мире бушевал коронавирус. В альбом вошли 16 новых песен, на запись которых «Алиса» уже традиционно собирала деньги методом краудфандинга. Сумма получилась рекордной — 31 с половиной миллион рублей. Сам Кинчев при этом отмечал, что не занимается сбором денег, а продает результат своего труда.
Для тех, кто не является фанатом поздней «Алисы», объяснить особенности нового альбома едва ли возможно. Это релиз, рассчитанный на знатоков и самых ярых ценителей, и работа, на которой мимо проходящий меломан явно заскучает. Кинчев давно уже не производит ярко выраженных хитов, но его песни идеально бьют в ту многочисленную аудиторию, которая есть у группы до сих пор.
На концерте наверняка прозвучат и все самые пробивные хиты, такие как «Красное на черном», «Рок-н-ролл крест», «На пороге неба» и многие другие. Так что если вы пропустили все новые релизы, но испытываете к Кинчеву чувство пиетета, стоит посетить концерт. Билетов уже нет, но иногда они возвращаются.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»