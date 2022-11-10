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    В российский прокат выходит байопик о жизни Эмили Бронте

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    Фото: rusreport.com/
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    17 ноября на экраны выходит кинобиография знаменитой писательницы, одной из трех сестер Бронте — Эмили, автора культового романа «Грозовой перевал». Для режиссера картины, Фрэнсис О’Коннор, «Эмили» стала дебютом. О’Коннор больше известна как киноактриса, сыгравшая, например, в «Искусственном разуме» и дважды номинированная на «Золотой глобус».

    По сюжету Эмили, еще не ставшая писательницей, живет в своем мире в родовом йоркширском поместье, ревнует к славе старшей сестры Шарлотты — и однажды влюбляется в гостя, викария Уильяма Уэйтмана, случайно заехавшего в гости.

    Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. На британском кинофестивале в Динаре картина снискала три награды: «Золотой Хичкок», «Лучшее исполнение» (исполнительница главной роли Эмма Маккей — известная многим по сериалу «Сексуальное просвещение») — и приз зрительских симпатий.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: rusreport.com/

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