В российский прокат выходит байопик о жизни Эмили Бронте

17 ноября на экраны выходит кинобиография знаменитой писательницы, одной из трех сестер Бронте — Эмили, автора культового романа «Грозовой перевал». Для режиссера картины, Фрэнсис О’Коннор, «Эмили» стала дебютом. О’Коннор больше известна как киноактриса, сыгравшая, например, в «Искусственном разуме» и дважды номинированная на «Золотой глобус».



По сюжету Эмили, еще не ставшая писательницей, живет в своем мире в родовом йоркширском поместье, ревнует к славе старшей сестры Шарлотты — и однажды влюбляется в гостя, викария Уильяма Уэйтмана, случайно заехавшего в гости.

