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    В «Росфото» покажут «Град Петров» в интерпретации мирискусников

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    Проект «Град Петров» обещает показать преломление времен в Петербурге, зафиксированное в фотографии и графических работах.

    Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Николай Матвеев.<br />Театральный мост через Екатерининский канал.<br />Санкт-Петербург, начало XX века
    Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Николай Матвеев.
    Театральный мост через Екатерининский канал.
    Санкт-Петербург, начало XX века    Фото: Государственный музейно-выставочный центр Росфото
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    Выставку в Росфото приурочили к 350-летию Петра I, но не очевидным образом. На экспозиции вы сможете увидеть материалы, собранные для журнала «Мир искусства» в преддверии двухсотлетия города. Мирискусники увлекались культурой XVIII века, а при подготовке выставки «Старый Петербург», которая прошла в 1903 году, фотографы В. Я. Курбатов, Н. Г. Матвеев, К. К. Кубеш и П. С. Радецкий снимали архитектурные памятники в первую очередь XVIII столетия.

    Так и получилось, что на съёмках начала прошлого века запечатлён «петровский» город. В 1902 году в «Мире искусства» вышла статья Александра Бенуа «Живописный Петербург», которую сопровождала графика А. П. Остроумовой-Лебедевой, Е. Е. Лансере, И. Э. Браза и фотографии города. Тогда фото в журнале смотрелись не так привычно, как сейчас — ведь раньше Петербург изображали в основном в гравюре.

    Бенуа А. Н. Иллюстрация к «Медному всаднику». 1916
    Бенуа А. Н. Иллюстрация к «Медному всаднику». 1916Фото: Государственный музейно-выставочный центр Росфото
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    На выставке в «Росфото» вы увидите больше ста пятидесяти оригинальных фотоотпечатков, многие из которых будут экспонироваться впервые, книжную графику, письма и журналы начала XX века.

    Выставка «Град Петров» пройдёт в Дворовом корпусе «Росфото» с 18 ноября 2022 года по 15 января 2023.

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    Анастасия Семенович

    Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Николай Матвеев.<br />Театральный мост через Екатерининский канал.<br />Санкт-Петербург, начало XX века
    Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Николай Матвеев.
    Театральный мост через Екатерининский канал.
    Санкт-Петербург, начало XX века    Фото: Государственный музейно-выставочный центр Росфото
    Бенуа А. Н. Иллюстрация к «Медному всаднику». 1916
    Бенуа А. Н. Иллюстрация к «Медному всаднику». 1916Фото: Государственный музейно-выставочный центр Росфото

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