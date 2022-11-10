В кино — драма о последнем дне Янки Дягилевой

17 ноября на экраны выходит картина «На тебе сошелся клином белый свет». В центре внимания — последний день певицы Янки Дягилевой, самой пронзительной представительницы сибирского панк-рока.



Финал заранее известен — 17 мая 1991 года в лесной речке было найдено тело певицы. Последний день, когда её видели живой — 9 мая. Янка уехала из Новосибирска на дачу, а потом… Создатели фильма реконструируют то, что могло произойти и то, что происходило в голове певицы. Тут и несчастная любовь, и воспоминания о тех, кого уже нет на свете, и разговоры с реальными и воображаемыми людьми, и непримиримый разлад с самой собой.

