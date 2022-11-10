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    В кино — драма о последнем дне Янки Дягилевой

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    Фото: скриншот трейлера
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    17 ноября на экраны выходит картина «На тебе сошелся клином белый свет». В центре внимания — последний день певицы Янки Дягилевой, самой пронзительной представительницы сибирского панк-рока.

    Финал заранее известен — 17 мая 1991 года в лесной речке было найдено тело певицы. Последний день, когда её видели живой — 9 мая. Янка уехала из Новосибирска на дачу, а потом… Создатели фильма реконструируют то, что могло произойти и то, что происходило в голове певицы. Тут и несчастная любовь, и воспоминания о тех, кого уже нет на свете, и разговоры с реальными и воображаемыми людьми, и непримиримый разлад с самой собой.

    Фильм снял режиссер Илья Поплаухин; для него картина стала полнометражным дебютом. Премьера ее состоялась в Выборге на кинофестивале «Окно в Европу»; кино не получило наград, но заслужило внимание критики. В роли Янки выступила актриса Кира Пиевская — для нее это тоже дебют в полнометражном кино.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: скриншот трейлера

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