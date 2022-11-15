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    Певица МакSим возвращается на сцену — Петербург ждет праздник жизни и юбилей альбома «Мой рай»

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    Фото: vk.com/maksimsinger
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    Певица МакSим — героиня отечественной сцены. В 2021 году певица очень тяжело перенесла коронавирус — дело дошло до искусственной комы и 75 % поражения легких. В позитивный исход верили не все поклонники, но случилось настоящее чудо — МакSим не только выжила, но и снова поет. Петербуржцев артистка приглашает на концерт с оптимистичным названием «Я буду жить» — шоу состоится 18 ноября в СКК «М-1 Арена». (12+)

    В этом году исполнилось 15 лет альбому «Мой рай». Вместе с дебютной работой «Трудный возраст» это — настоящая классика отечественной поп-музыки. «Мой рай» подарил нам «Научусь летать», «Лучшую ночь», «Не отдам» — все эти песни стали народными хитами и до сих пор звучат во всех караоке (а если ваша песня звучит в караоке, значит, вы создали шедевр).

    В этом году, вероятно, в честь юбилея, МакSим перепела два своих хита — «Отпускаю» получила куплет от Егора Крида, а «Знаешь ли ты» певица исполнила совместно с Димой Биланом. Да и в целом творчество никогда не стояло у МакSим на месте — даже после спада своей невероятной популярности артистка регулярно выпускала новые композиции и альбомы. Теперь МакSим триумфально возвращается, и этому можно только порадоваться.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/maksimsinger

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