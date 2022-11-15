Певица МакSим возвращается на сцену — Петербург ждет праздник жизни и юбилей альбома «Мой рай»

Певица МакSим — героиня отечественной сцены. В 2021 году певица очень тяжело перенесла коронавирус — дело дошло до искусственной комы и
В этом году исполнилось 15 лет альбому «Мой рай». Вместе с дебютной работой «Трудный возраст» это — настоящая классика отечественной поп-музыки. «Мой рай» подарил нам «Научусь летать», «Лучшую ночь», «Не отдам» — все эти песни стали народными хитами и до сих пор звучат во всех караоке (а если ваша песня звучит в караоке, значит, вы создали шедевр).
В этом году, вероятно, в честь юбилея, МакSим перепела два своих хита — «Отпускаю» получила куплет от Егора Крида, а «Знаешь ли ты» певица исполнила совместно с Димой Биланом. Да и в целом творчество никогда не стояло у МакSим на месте — даже после спада своей невероятной популярности артистка регулярно выпускала новые композиции и альбомы. Теперь МакSим триумфально возвращается, и этому можно только порадоваться.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»