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    ФСБ расширила список сведений, за которые можно получить статус иноагента

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    Перечень сведений, за которые можно получить статус иноагента, увеличен вдвое. Если раньше в нем было 28 пунктов, сейчас — 60. Список 17 ноября опубликовала Федеральная служба безопасности на портале правовой информации.

    Сведения в области военной и военно-технической деятельности, которые входят в документ, не относятся к гостайне, однако могут быть использованы иностранными источниками во вред России. Так, например, статус иноагента может грозить физлицу за сбор данных о прогнозах развития военно-политической обстановки или сведений о мобилизации.

    Дополнен перечень информацией «о перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения» вооруженных сил, сотрудников Росгвардии, службы разведки и других силовых структур.

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