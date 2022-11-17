ФСБ расширила список сведений, за которые можно получить статус иноагента

Перечень сведений, за которые можно получить статус иноагента, увеличен вдвое. Если раньше в нем было 28 пунктов, сейчас — 60. Список 17 ноября опубликовала Федеральная служба безопасности на портале правовой информации.



Сведения в области военной и военно-технической деятельности, которые входят в документ, не относятся к гостайне, однако могут быть использованы иностранными источниками во вред России. Так, например, статус иноагента может грозить физлицу за сбор данных о прогнозах развития военно-политической обстановки или сведений о мобилизации.