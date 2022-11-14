Из Ленинградского зоопарка уволили директора. Для этого пришлось привлекать полицию

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе, процедуру в отношении предыдущего директора, Ирины Скибы, проводили в течение нескольких недель: первый раз с приказом об увольнении её собирались ознакомить ещё 24 октября. В тот день Скиба приехала в отдел кадров комитета по культуре, однако ещё до процедуры ознакомления с приказом неожиданно покинула здание ведомства и в тот же день взяла больничный. Проверить законность его получения комитет просил полицию. В итоге документ об увольнении подписали только 11 ноября.

Место Скибы в ближайшее время займёт исполняющий обязанности директора Юрий Дмитриевич Журавлёв. Как отмечают в комитете, Журавлёв — биолог, руководил разработкой экспозиций нескольких зоопарков в России и за рубежом, с 2014 года работал в Московском зоопарке заведующим отделом экспозиции.

«Нам совместно с новым руководством зоопарка, конечно же, предстоит серьёзная работа по наведению порядка и во внешнем виде учреждения, и во внутренних делах. Также принято решение о реорганизации — из ГУПа зоопарк станет бюджетным учреждением культуры, что должно сделать его работу более плановой и прозрачной. Я уверен, что после решения всех возникших сложностей мы откроем новую страницу истории Ленинградского зоопарка», — сообщил председатель комитета по культуре Федор Болтин.