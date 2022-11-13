В Интернете обсуждают казнь перебежчика из ЧВК «Вагнер» — мнения разделились

Фото: Gulagu.net Поделиться Поделиться





На просторах Сети развернулась дискуссия об этических аспектах и политических последствиях «казни кувалдой», якобы свершившейся над бойцом ЧВК «Вагнер» Евгением Нужиным. Его по видео опознал родной сын. На ролике, опубликованном в интернете 13 ноября, мужчине разбивают голову кувалдой. До этого он признается, что попал в плен и хотел воевать за Украину. В ходе обсуждения блогеры разделились на два лагеря. А те, кого принято считать лидерами общественного мнения, хранят молчание. Те же, кто говорит, ставят перед обществом еще один вопрос: как сдавшийся в украинский плен боец ЧВК попал в руки бывших товарищей?

Так, телеграм-канал Gulagu.net (российский проект, созданный правозащитником Владимиром Осечкиным, основной деятельностью которого являются противодействие пыткам, сайт заблокирован Роскомнадзором. — Прим. ред.) приводит со ссылкой на источники две версии. По одной Нужина обменяли на 20 украинских солдат, по другой — все же похитили. Первый вариант в Gulagu.net назвали «чистым средневековьем» и обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «разъяснить, каким образом Украина вернула (и возвращала ли вообще?) осуждённого Евгения Нужина». Организация ждёт реакции от ООН и Совета Европы по поводу внесудебной казни, а также призывает российские правоохранительные органы «задержать, допросить и взять под стражу Пригожина Е.В. как организатора жестокого убийства Нужина Е.А.».

Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» также выдвигает несколько версий произошедшего. В первой Евгения Нужина выкрали из плена на Украине люди, дружественные ЧВК «Вагнер». Но ее Собчак считает маловероятной. «Сложно поверить, что лояльные «Вагнеру» люди не устроили до сих пор в украинской столице ни одну диверсию», — рассуждает она. Согласно второй, перебежчик оказался в секретных списках обмена, а в третьей — его выкрали из плена украинские националисты, не простившие даже после сдачи в плен. Если справедливы две последние версии, то, приходит она к выводу, «призывы хороших русских сдаваться в плен выглядят ещё хуже, чем раньше. Ведь тогда оказывается, что добрые украинские военные совсем не добрые и мало озабочены судьбами врагов, если на их жизни можно обменять жизни своих людей. И тогда призыв русских сдаваться в плен другим русским — это буквально убийство».

Блогер Владислав Поздняков, прославившийся как основатель движения «Мужское государство» (признано экстремистским и запрещено на территории России. — Прим. ред.) в телеграм-канале «Поздняков 3.0» со ссылкой на свои источники сообщает, что Евгений Нужин вернулся в ЧВК «Вагнер» в рамках обмена пленными. «А «Вагнера» его уже [стукнули] за предательство фирменной кувалдой», — резюмирует он. Эта версия вызывает у Позднякова большее одобрение, чем «похищение», о котором сам Нужин говорит на видео.

Телеграм-канал «Кибер Фронт Z» (движение, известное как фабрика троллей 2.0) дает скупую оценку: «Предателя нашли в Киеве и устранили по законам военного времени». Телеграм-каналы, которые специализируется на освещении темы СВО, также высказываются о событии одобрительно. Так, «Старше Эдды» видит в «казни кувалдой» «высшую справедливость». «Кувалда нашла своего «героя», как когда-то ледоруб Меркадера (испанский коммунист — убийца Льва Троцкого. — Прим. ред.) нашёл своего», — комментирует он. Там же отмечается, что «поощрение и наказание — это два столпа, на которых держится любое воинское подразделение».

«Рамзай» предпочитает анализировать не причины и способ, а последствия. «Фактически это смена эпох <...> Приказ 227 (от 28 июля 1942 года, вошел в историю как «Ни шагу назад». — Прим. ред.) отдан, и в войска он отправлен сегодня утром в форме видео от ЧВК «Вагнер», — пишет канал. «И чем быстрее государство вернёт себе право и монополию на наказание смертью, тем быстрее оно наведёт порядок на фронте и укрепит подорванное к себе доверие», — добавляет автор блога.

Ранее о видеоролике высказался сам Евгений Пригожин. «Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть», — цитирует его слова пресс-служба компании «Конкорд». «Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок ни одно животное не пострадало», — добавил Пригожин.