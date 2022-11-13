Пригожин прокомментировал видео, на котором бойца ЧВК «Вагнер» якобы казнили кувалдой

Евгений Пригожин прокомментировал видео, на котором мужчине якобы разбивают голову кувалдой за переход на сторону ВСУ. «Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть», — цитирует его слова пресс-служба компании «Конкорд».

Видеоролик под названием «Молот возмездия» опубликовал 13 ноября телеграм-канал, который связывают с ЧВК «Вагнер». На нем мужчина, назвавший себя Евгением Нужиным, рассказывает, что «отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины и воевать против русских». При этом его голова привязана скотчем к подобию «наковальни». Мужчина говорит, что «шёл по улице Киева, когда получил удар по голове, в результате чего потерял сознание», а затем очнулся в подвале, где ему сообщили, что будут судить. После этого другой человек бьет его кувалдой по голове. В описании ролика говорится, что «предатель получил традиционное исконно вагнеровское наказание».

Ранее тот же мужчина дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, где рассказал, что в ЧВК «Вагнер» попал из рязанской ИК-3, где отбывал наказание за убийство. По его словам, его завербовал Евгений Пригожин для участия в СВО на Украине. Мужчина также говорит, что сдался в плен и теперь хочет воевать на стороне Украины.



Телеграм-канал «Осторожно новости» сообщает, что Евгению Нужину было 55 лет, в заключении он провел 23 года из 28. До этого он служил во внутренних войсках МВД. Сын Евгения Нужина Илья, комментируя видео, выразил удивление по поводу того, как его отец мог из Киева попасть к «вагнерам». По его мнению, на территории Украины может действовать диверсионная группа ЧВК. «Либо хохлы его продали или сами убили!» — сказал он телеграм-каналу.

