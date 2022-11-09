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    Первый петербуржец оспорил штраф за неявку в военкомат

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    В Петербурге прекратили первое дело о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Горожанин утверждал, что приходил в военкомат, и это сработало.

    О решении Петроградского райсуда 9 ноября сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Военкомат назначил Павлу Логвинову штраф в 1 500 рублей — за то, что он якобы не явился по повестке. Тот возражал, и суд отменил штраф, а дело прекратил в связи с отсутствием состава.

    «Фонтанка» рассказывала об этом деле: в постановлении военкомата говорилось, что 24 сентября мужчина не пришел по повестке и не уведомил об уважительных причинах, также он не сообщил в установленный срок об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства или место пребывания. Так появилось административное дело, с которым Логвинов не был согласен.

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