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    Первый петербуржец пожаловался на штраф от военкомата. Он уверяет, что туда приходил

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    9 комментариев

    Петербуржцу назначили штраф за то, что он не явился по повестке в военкомат. Он подал жалобу — заявил, что на самом деле туда приходил, сообщает 26 октября объединенная пресс-служба городских судов.

    Военкомат Петроградского района назначил Павлу Логинову штраф в 1500 рублей. В постановлении говорится, что 24 сентября мужчина не пришел по повестке и не уведомил об уважительных причинах, также он не сообщил в установленный срок об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства или место пребывания.

    Так появилось административное дело о неисполнении обязанностей по воинскому учету, но Логинов с ним не согласен. Петроградский райсуд принял жалобу и истребовал материалы.

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    Вера Велл26 Окт 2022 в 16:31
    В "те ещё годы" по всем вопросам по личному составу с военкоматом общался инспектор Отдела кадров каждого предприятия.
    +0−0
    Slava_Rossii226 Окт 2022 в 16:13
    Незаконные штрафы от военкоматчиков не обязательно обжаловать в суде. Можно написать заявление на имя военного комиссара города с требованием об отмене незаконного штрафа. Подавать заявление лучше заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
    +4−0
    Muzzy26 Окт 2022 в 16:10
    "...также он не сообщил в установленный срок об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства или место пребывания. Так появилось административное дело о неисполнении обязанностей по воинскому учету."
    О, так же можно 99% военнообязанных привлечь! С каждого по тысчонке, голому - бронежилет!
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