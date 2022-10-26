Первый петербуржец пожаловался на штраф от военкомата. Он уверяет, что туда приходил

Петербуржцу назначили штраф за то, что он не явился по повестке в военкомат. Он подал жалобу — заявил, что на самом деле туда приходил, сообщает 26 октября объединенная пресс-служба городских судов.



Военкомат Петроградского района назначил Павлу Логинову штраф в 1500 рублей. В постановлении говорится, что 24 сентября мужчина не пришел по повестке и не уведомил об уважительных причинах, также он не сообщил в установленный срок об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства или место пребывания.

