Квартирный вопрос только испортил их. Арт-пространство в Пряничном домике не ужилось с бытом

В огромной 300-метровой квартире в знаменитом Пряничном домике, наполовину жилой, наполовину превращенной в «творческое пространство», конфликты между соседями вышли на судебный уровень. Спор зашел о ремонте в местах общего пользования и разделе девятикомнатной коммуналки на две отдельные. А теперь обитателям квартиры предстоит отвечать в суде и перед комитетом по охране памятников — за незаконную перепланировку.



«Собственный дом Никонова» на Колокольной улице, 11, числится во многих путеводителях по центру Петербурга. Здание прозвали «пряничным домиком» за характерный узнаваемый неорусский стиль. Его автор, архитектор Николай Никонов, также известен как автор Иоанновского монастыря на набережной Карповки.



Летом прошлого года в Пряничном домике начало работать арт-пространство «Квартира № 6». В отличие от других подобных заведений, это разместилось лишь в части огромной коммунальной квартиры, заняв 4 из 9 комнат. Владелица отреставрировала интерьеры комнат, завезла историческую мебель. Ожидаемо, экскурсии, концерты, фотосессии и званые вечера с гостями вызвали недовольство другой половины квартиры — где люди просто живут. Ситуацию активно обсуждали в районном паблике. Высказывались мнения, что реставрация и бережное отношение к историческому фонду — это прекрасно, но делать арт-пространство в жилой квартире, где проживают люди, идея сомнительная. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории.



Сейчас пространство поменяло название на «Творческий проект "Квартира № 6"». По крайней мере, такое название фигурирует в паблике «ВКонтакте».

В марте коммунальная квартира в доме Никонова «засветилась» в выпуске блогера и урбаниста Ильи Варламова «Санкт-Петербург: город коммунальных квартир | Жизнь в тесноте от Петра I до Путина».



Фото: youtube.com/c/ivarlamov Фото: youtube.com/c/ivarlamov Фото: youtube.com/c/ivarlamov Фото: youtube.com/c/ivarlamov Фото: youtube.com/c/ivarlamov Поделиться Поделиться





В программе Варламова на видео попал и сам конфликт сторон. По словам обитательницы «жилой части» квартиры, пенсионерки Нины Губановой, ее соседка и владелица творческого пространства Ольга Полищук предъявила смету на ремонт общего пространства на миллион рублей. Губанова, у которой супруг — инвалид первой группы, объясняет: такие расходы не потянет никто из соседей. «Ну как это нет денег? — переспрашивает Полищук. — Деньги всегда существуют, всегда возможно все». Губанова тем временем объясняет наложенный запрет на ремонт мест общего пользования: если соседка его выполнит, она вполне может поделить расходы в судебном порядке.



На словах конфликт между соседями не разрешился и перетек в залы Куйбышевского районного суда. В октябре 2021 года Полищук подала в суд на пятерых своих соседей: Олега Артамонова, Екатерину Карпушенко и Губановых: Александра, Нину, Елену и Игоря. Она пыталась обязать ответчиков отремонтировать места общего пользования: ванной, туалета, коридора, кладовой и кухни. К иску была приложена та самая смета на 957 тысяч рублей, соответственно в прошлогодних же ценах. Расходы было предложено разделить в соответствии с долями. Ответчики подали встречный иск и потребовали с Полищук чуть более 20 тысяч рублей за ремонт туалета. В нем, кстати, сохранился исторический писсуар. Правда, зацементированный. 2 ноября перед итоговым заседанием Ольга Полищук на заседании заявила, что выступает против присутствия корреспондента «Фонтанки». По ее мнению, предыдущий материал автора исказил действительность, а самой истице после публикации якобы стали поступать угрозы. Судья Нелли Коваль напомнила, что судебный процесс носит открытый характер. И вынесла решение по существу: в удовлетворении обоих исков — отказать.



Будут ли стороны оспаривать решение, пока неизвестно. И сама Полищук, и представитель ответчиков Ирина Осикина комментировать ситуацию не стали.

Это не единственное судебное разбирательство, связанное с «Квартирой № 6». В том же районном суде Полищук подала еще один иск к соседям. На этот раз истица пыталась выделить свою долю собственности в квартире (а ей принадлежат 115 из 207 долей) на праве собственности в натуре. Выделение доли в квартире — это по факту разделение коммуналки на две отдельные. Для этого обычно требуется отдельный вход, приборы учета, «мокрые зоны» — санузел и кухня.



В решении суда говорится, что истец «указывает на конфликтные отношения с сособственниками, отсутствие возможности согласовать производство ремонта и надлежащее содержание общего имущества, улучшение условий проживания при разделе квартиры, и представляет заключение специалиста, согласно выводам которого выдел доли истца в натуре возможен». Кухню, ванную, туалет и часть коридора истица предлагала оставить оппонентам. Отдельных вход тоже был — со двора. Однако ответчики возражали, аргументировав тем, что такое решение существенно ухудшит их условия проживания. Лифта у черной лестницы нет, один из домочадцев инвалид, имеющий заболевание, связанное с двигательной функцией, состояние здоровья еще одного «не позволяет регулярно подниматься на 4 этаж».



Суд отказал в удовлетворении иска. В решении также указано, что предложенный Полищук вариант раздела не соответствует долям собственников и оставляет возможность для взыскания с ответчиков компенсации. Решение пока не вступило в законную силу.

Дом Никонова является региональным памятником. Более того, в квартире участников спора есть охраняемые предметы охраны. И 14 декабря Ольге Полищук, Нине и Александру Губановым вновь предстоит встретиться в суде — уже по иску комитета по охране памятников (КГИОП). На этот раз все соседи выступают в роли ответчиков.

Как рассказали «Фонтанке» в КГИОП, в конце 2021 года в комитет поступил акт обследования квартиры специалистами СПб ГУ «Жилищное агентство Центрального района» и ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района». В документе было зафиксировано проведение незаконных самовольных работ. При этом комитет не получал от жильцов заявление о выдаче заданий или разрешений на работы, а также не получил и необходимую в этом случае проектную документацию.



В иске КГИОП потребовал обязать совладельцев в течение года с момента вступления решения суда в силу «привести планировку помещений квартиры в соответствие с согласованной с КГИОП проектной документацией».

«До настоящего времени указанная документация на рассмотрение в КГИОП не поступала.

